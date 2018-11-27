У Польщі відбувся показ українсько-польської стрічки про божевільного лікаря

У Варшаві презентували українсько-польську стрічку "Ефір", у якій йдеться про лікаря, що у часи Першої світової війни проводив експерименти над людьми, тому що прагнув зрозуміти природу людських страждань.

Режисер фільму – всесвітньо відомий Кшиштоф Зануссі обрав для зйомок музей "Тюрма на Лонцького" у Львові. Місце, де утримувала та катувала людей польська, радянська та нацистська влади.

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Історія розповідає про лікаря, який живе у часи Першої світової війни на території між Україною та Польщею. Він проводить експерименти, намагаючись зрозуміти природу людського болю. Грають у фільмі, як польські, так і українські актори. Серед них і Остап Вакулюк. Його персонаж, каже режисер, досить мрійливий і цим має зачепити глядача.

Позитивний герой фільму – хлопець з Поділля, який залишається на роздоріжжі, без грошей, але з добрими намірами. І, не відчуваючи небезпеки, попадає до рук примарної людини. Не зважаючи ні на що, він не підпадає під злий вплив. Цей персонаж є казково-героїчним у фільмі,

– сказав режисер фільму "Ефір" Кшиштоф Зануссі.

Тарас, саме так звати цього мрійливого помічника, має зробити непростий вибір: залишитися працювати з лікарем чи піти. Божевільний лікар проводить досліди над своїми пацієнтами, використовує субстанцію "Ефір", що має тамувати біль, стирати свідомість та приглушувати почуття. Для українського актора цей фільм став дебют у повнометражній картині. Остап розповідає, що для нього ця стрічка була нелегкою.



Український актор Остап Вакулюк

Тут я мусив розмовляти польською з акцентом. Мені це було трошки важко, бо я живу у Польщі понад 3 років, і вже навчився розмовляти без акценту. Навіть був тамадою на одному весіллі, де люди по сьогоднішній день не знають, що я з України. Тому інколи мені було дуже важко,

– зазначив актор Остап Вакулюк.

У стрічці події розгортаються на початку 20 століття на Поділлі, тодішній околиці Російської імперії. Знімали кінокартину на Львівщині та у музеї "Тюрма на Лонцького". Колишню в'язницю для зйомок обладнали під австрійський табір для військових, саме це додавало історії моторошності.

Містичний фільм "Ефір" – вже у прокаті у польських кінотеатрах, українці ж побачать історію про божевільного лікаря-науковця у березні 2019 року.