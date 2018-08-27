В Польше запретили возмутительную рекламу, которая унижает достоинство женщин

Польская Комиссия этики рекламы выиграла судебный иск против бренда энергетических напитков Devil, разместивший сексистскую рекламу в Facebook.

Об этом пишет NTO.

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На рекламном плакате женщина стоит, очевидно, на коленях перед мужчиной, который касается ее подбородка. Сопровождается эта сцена слоганом: "Она уже знает, что будет у нее во рту".



Реклама энергетика Devil в Facebook

Всего Комиссия получила 10 жалоб относительно этой возмутительной рекламы. В итоге, суд запретил ее из-за унижения человеческого достоинства.

Саму же компанию-производителя напитка Waterius оштрафовали на 60 тысяч злотых (более 16 тысяч долларов).