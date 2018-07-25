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В Польше заробитчанам предлагают условия хуже, чем у местных

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Трудовое рабство
Трудовое рабство / youtube.com

Лишение паспортов и зарплат, необоснованные штрафы – это еще не все "сюрпризы", с которыми часто сталкиваются наши заробитчане.

Лишение паспортов и зарплат, необоснованные штрафы — это еще не все «сюрпризы», с которыми часто сталкиваются наши заробитчане. Поехав в чужую страну в надежде подзаработать, они часто попадают в трудовое рабство. Например, Польша — одна из стран-лидеров по преступлениям в сфере торговли людьми. О фактах принудительного труда тамошним правоохранителям рассказывают чуть ли не каждый месяц, пишет издание Сегодня.

И если раньше подневольная работа в Польше ассоциировалась с проституцией, то сейчас в трудовое рабство попадают представители практически всех рабочих профессий. А жертвами зачастую становятся именно украинцы.

Хотя формально заробитчане не являются рабами, они годами трудятся в чужой стране почти бесплатно. Зачастую жертвы боятся обращаться в полицию. Они опасаются суда, штрафов и депортации — ведь отнявший их документы работодатель часто грозится сдать их в полицию или даже расправой.

Удерживает народ в условном трудовом рабстве и постоянная задержка зарплаты. Украинцам едва не с порога предлагают меньшую оплату и худшие условия, чем местным. «Я работала в польской гостинице гувернанткой — нам платили 5 злотых (35 грн) за один покой, в то время как полькам — по 10 злотых (70 грн). При этом мы работали по восемь часов, и нас никто не кормил. У поляков же обед был, еще и бесплатный», — жалуется заробитчанка Оксана Марченко.

Предотвратить торговлю людьми пытается правозащитный фонд «Ла Страда». Его предостерегающие плакаты встречаются прямо на польских вокзалах, через которые украинцы въезжают в страну. «В прошлом году к нам по поводу принудительного труда обратились более 200 человек — из них около 50 граждан Украины. Больше всего таких примеров в ресторанах и кафе, но заставляют подневольно трудиться и в сфере услуг, строительства и сельского хозяйства», — рассказывает представитель фонда Ирена Давид-Ольчик.

При этом трудовое рабство имеет свои последствия, утверждают эксперты. Речь не только о физическом истощении — многие бывшие заробитчане вынуждены лечить психические расстройства. «Это депрессия, неврозы, тревожные расстройства. Также встречаются люди с суицидальными настроениями. Помню женщину, которая попала ко мне с галлюцинациями. Ее организм был настолько истощен, что больше не мог работать», — рассказала психолог Инна Шимчак и добавила, что часто эти люди попадают в психиатрические больницы.

Теги: Новости Украины Новости Польши Деньги
Источник: 24 Канал
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