У Польщі заробітчанам пропонують умови гірші, ніж у місцевих

Позбавлення паспортів і зарплат, необґрунтовані штрафи – це ще не всі "сюрпризи", з якими часто стикаються наші заробітчани.

Поїхавши в чужу країну в надії заробити, вони часто потрапляють в трудове рабство. Наприклад, Польща – одна з країн-лідерів за злочинами в сфері торгівлі людьми. За фактами примусової праці тамтешнім правоохоронцям розповідають мало не кожен місяць, пише видання "Сегодня".

І якщо раніше підневільна робота в Польщі асоціювалася з проституцією, то зараз в трудове рабство потрапляють представники практично всіх робітничих професій. А жертвами найчастіше стають саме українці.

Хоча формально заробітчани не є рабами, вони роками працюють в чужій країні майже безкоштовно. Найчастіше жертви бояться звертатися в поліцію. Вони побоюються суду, штрафів і депортації – адже роботодавець, який забрав їх документи, часто погрожує здати їх в поліцію або навіть розправою.

Утримує народ в умовному трудовому рабстві і постійна затримка зарплати. Українцям ледь не з порога пропонують меншу оплату і гірші умови, ніж місцевим.

"Я працювала в польському готелі гувернанткою – нам платили 5 злотих (35 грн) за одну кімнату, в той час як полькам – по 10 злотих (70 грн). При цьому ми працювали по вісім годин, і нас ніхто не годував. У поляків же обід був, ще й безкоштовний", – скаржиться заробітчанка Оксана Марченко.

Запобігти торгівлю людьми намагається правозахисний фонд "Ла Страда". Його застережливі плакати зустрічаються прямо на польських вокзалах, через які українці в'їжджають в країну.

"Минулого року до нас з приводу примусової праці звернулися понад 200 осіб – з них близько 50 громадян України. Найбільше таких прикладів в ресторанах і кафе, але змушують проти волі трудитися і в сфері послуг, будівництва та сільського господарства", – розповідає представник фонду Ірена Давид-Ольчик.

При цьому трудове рабство має свої наслідки, стверджують експерти. Мова не тільки про фізичне виснаження – багато колишніх заробітчани змушені лікувати психічні розлади. "Це депресія, неврози, тривожні розлади. Також зустрічаються люди з суїцидальними настроями. Пам'ятаю жінку, яка потрапила до мене з галюцинаціями. Її організм був настільки виснажений, що більше не міг працювати", – розповіла психолог Інна Шимчак і додала, що часто ці люди потрапляють до психіатричних лікарень.