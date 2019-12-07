В польских кинотеатрах рекламируют Украину: видео

Сеть польских кинотеатров Helios перед каждым сеансом показывает проморолик об Украине. Проект реализует украинское посольство в сотрудничестве с крупнейшей местной сетью кинотеатров.

Видеоролик Travel and Enjoy Ukraine Now перед каждым сеансом фильма демонстрируют в 4 городах Польши: Варшаве, Гданьске, Гдыне и Вроцлаве. Зрители сети кинотеатров Helios могут увидеть рекламу Украины с 6 до 19 декабря.

Надеемся, что таким образом мы поощрим еще большее количество иностранных туристов путешествовать по Украине, инвестировать в экономику нашего государства и просто дружить с гостеприимными украинцами,

– добавили в посольстве.

Кроме сети кинотеатров и посольства, с поддержкой присоединился украинский туроператор JC Travel Ukraine.

Посольство Украины в Польше также инициировало кампанию показа видеоролика об Украине в прайм-тайм на двух центральных телеканалах Польши группы TVN: TVN 24 BiS и Travel Channel. Она продлится до 18 декабря.

Проморолик об Украине демонстрируют в кинотеатрах Польши