В польских кинотеатрах рекламируют Украину: видео
Сеть польских кинотеатров Helios перед каждым сеансом показывает проморолик об Украине. Проект реализует украинское посольство в сотрудничестве с крупнейшей местной сетью кинотеатров.
Видеоролик Travel and Enjoy Ukraine Now перед каждым сеансом фильма демонстрируют в 4 городах Польши: Варшаве, Гданьске, Гдыне и Вроцлаве. Зрители сети кинотеатров Helios могут увидеть рекламу Украины с 6 до 19 декабря.
Надеемся, что таким образом мы поощрим еще большее количество иностранных туристов путешествовать по Украине, инвестировать в экономику нашего государства и просто дружить с гостеприимными украинцами,
– добавили в посольстве.
Кроме сети кинотеатров и посольства, с поддержкой присоединился украинский туроператор JC Travel Ukraine.
Посольство Украины в Польше также инициировало кампанию показа видеоролика об Украине в прайм-тайм на двух центральных телеканалах Польши группы TVN: TVN 24 BiS и Travel Channel. Она продлится до 18 декабря.
Проморолик об Украине демонстрируют в кинотеатрах Польши