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      У польських кінотеатрах рекламують Україну: відео

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      У кінотеатрах Польщі показують проморолик про Україну / ukrinform.ua

      Мережа польських кінотеатрів Helios перед кожним сеансом показує проморолик про Україну. Проєкт реалізовує українське посольство у співпраці з найбільшою місцевою мережею кінотеатрів.

      Відеоролик Travel and Enjoy Ukraine Now перед кожним сеансом фільму демонструють у 4 містах Польщі: Варшаві, Гданську, Гдині та Вроцлаві. Глядачі мережі кінотеатрів Helios можуть побачити рекламу України з 6 до 19 грудня.

      Сподіваємось, що в такий спосіб ми заохотимо ще більшу кількість іноземних туристів подорожувати Україною, інвестувати в економіку нашої держави та просто приятелювати з гостинними українцями, 
      – додали у посольстві.

      Окрім мережі кінотеатрів та посольства, з підтримкою долучився український туроператор JC Travel Ukraine.

      Посольство України в Польщі також ініціювало кампанію показу відеоролика про Україну в прайм-тайм на двох центральних телеканалах Польщі групи TVN: TVN 24 BiS та Travel Channel. Вона триватиме до 18 грудня.

      Проморолик про Україну демонструють у кінотеатрах Польщі

       

       

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      Теги: Новини політики
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