У польських кінотеатрах рекламують Україну: відео

Мережа польських кінотеатрів Helios перед кожним сеансом показує проморолик про Україну. Проєкт реалізовує українське посольство у співпраці з найбільшою місцевою мережею кінотеатрів.

Відеоролик Travel and Enjoy Ukraine Now перед кожним сеансом фільму демонструють у 4 містах Польщі: Варшаві, Гданську, Гдині та Вроцлаві. Глядачі мережі кінотеатрів Helios можуть побачити рекламу України з 6 до 19 грудня.

Сподіваємось, що в такий спосіб ми заохотимо ще більшу кількість іноземних туристів подорожувати Україною, інвестувати в економіку нашої держави та просто приятелювати з гостинними українцями,

– додали у посольстві.

Окрім мережі кінотеатрів та посольства, з підтримкою долучився український туроператор JC Travel Ukraine.

Посольство України в Польщі також ініціювало кампанію показу відеоролика про Україну в прайм-тайм на двох центральних телеканалах Польщі групи TVN: TVN 24 BiS та Travel Channel. Вона триватиме до 18 грудня.

Проморолик про Україну демонструють у кінотеатрах Польщі