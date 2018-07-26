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ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В польском Вроцлаве судят польку, причастную к рабскому труду украинцев, – СМИ

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Трудовое рабство
Трудовое рабство / zahist.org.ua

Во Вроцлаве судят гражданку Польши, которая помогала украинцам найти работу на стройках, потом у них отбирала паспорта.

Кроме этого им не только не платили за работу, но и под надуманными предлогами штрафовали. Об этом сообщает телеканал "Украина".

Согласно расследованию журналистов, украинцы становятся жертвами нечистых на руку дельцов, что в итоге приводит к попаданию в условия близкие к тюремным.

И если раньше принудительный труд в Польше ассоциировался с проституцией, то сейчас в трудовое рабство попадают представители практически всех рабочих профессий. В материале были показаны кадры задержания гражданина Польши по имени Мирослав, который с подельником поставлял работников местным кафе. Среди пострадавших десятки граждан Украины.

"Люди у него работали за копейки. То есть это было 6-7 злотых в час. Работали в ресторанах, где зарплата была минимум 15, то есть он зарабатывал себе очень много. Он забирал и у людей, и у работодателей – он зарабатывал вдвойне. Кроме этого, он людям снимал хостелы, где они жили, и он еще продумал систему наказаний.

Не вынес мусор на свалку – минус сто злотых, или, например, вернулся домой после 22:00. Это были почти тюремные условия", – рассказали журналисты.

О выявленных фактах принудительного труда польские правоохранители сообщают чуть ли не каждый месяц. Впрочем, как говорят правозащитники, это капля в море. Чаще всего жертвы сами боятся обращаться в полицию под угрозой депортации или даже расправы.

Теги: Новости Украины Деньги Новости Польши Заробитчане Трудовое рабство
Источник: 24 Канал
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