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У польському Вроцлаві судять польку, причетну до рабської праці українців, – ЗМІ

289 Читать новость на русском
Трудове рабство
Трудове рабство / zahist.org.ua

У Вроцлаві судять громадянку Польщі, яка допомагала українцям знайти роботу на будівництвах, потім у них відбирали паспорти.

Окрім цього їм не тільки не платили за роботу, але і під надуманими приводами штрафували. Про це повідомляє телеканал "Україна".

Згідно з розслідуванням журналістів, українці стають жертвами нечистих на руку ділків, що в підсумку призводить до потрапляння в умови близькі до тюремних.

І якщо раніше примусова праця в Польщі асоціювалась з проституцією, то зараз в трудове рабство потрапляють представники практично всіх робітничих професій. У матеріалі були показані кадри затримання громадянина Польщі на ім'я Мирослав, який з подільником постачав працівників місцевим кафе. Серед постраждалих десятки громадян України.

"Люди у нього працювали за копійки. Тобто це було 6-7 злотих за годину. Працювали в ресторанах, де зарплата була мінімум 15, тобто він заробляв собі дуже багато. Він забирав і у людей, і у роботодавців – він заробляв подвійно. Крім цього, він людям знімав хостели, де вони жили, і він ще продумав систему покарань.

Не виніс сміття на смітник – мінус сто злотих, чи, наприклад, повернувся додому після 22:00. Це були майже тюремні умови", – розповіли журналісти.

Про виявлені факти примусової праці польські правоохоронці повідомляють чи не кожен місяць. Втім, як кажуть правозахисники, це крапля в морі. Найчастіше жертви самі бояться звертатися в поліцію під загрозою депортації або навіть розправи.

Теги: Новини України Гроші Трудове рабство Заробітчани Новини Польщі
Джерело: 24 Канал
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