В Португалии из-за селфи трагически погибли туристы

В курортном португальском городке Эрисейра случилась ужасная трагедия с парой. 37-летняя британка Луиз Бенсон и ее парень 33-летний Майкл Кернс сорвались с невероятной высоты, пытаясь сделать селфи.

Об этом пишет The Sun.

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По предварительной информации, пара хотела сделать селфи на краю 30-метровой набережной стены, однако у них из рук выскользнул телефон. Пытаясь его поднять, мужчина и женщина не удержали равновесие и упали с высоты.



За день до трагедии Майкл Кернс сфотографировался на фоне 30-метровой стены



Их тела утром обнаружили местные уборщики. Отмечается, что мужчина и женщина разбились о песчаный берег.



Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются. Власти Португалии сотрудничают с Лондоном в расследовании инцидента.

Напомним, 10 июня в Днепре в ресторане "Старгород" погибла 25-летняя девушка. Она пыталась сделать селфи и съехала вниз по перилам, расположенным в ресторане.