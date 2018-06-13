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В Португалии из-за селфи трагически погибли туристы

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Пара сорвалась с 30-метровой высоты и разбилась о песчаный берег
Пара сорвалась с 30-метровой высоты и разбилась о песчаный берег / thesun.co.uk

В курортном португальском городке Эрисейра случилась ужасная трагедия с парой. 37-летняя британка Луиз Бенсон и ее парень 33-летний Майкл Кернс сорвались с невероятной высоты, пытаясь сделать селфи.

Об этом пишет The Sun.

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По предварительной информации, пара хотела сделать селфи на краю 30-метровой набережной стены, однако у них из рук выскользнул телефон. Пытаясь его поднять, мужчина и женщина не удержали равновесие и упали с высоты.

селфі трагедія жертви Португалія
За день до трагедии Майкл Кернс сфотографировался на фоне 30-метровой стены

Их тела утром обнаружили местные уборщики. Отмечается, что мужчина и женщина разбились о песчаный берег.

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются. Власти Португалии сотрудничают с Лондоном в расследовании инцидента.

Напомним, 10 июня в Днепре в ресторане "Старгород" погибла 25-летняя девушка. Она пыталась сделать селфи и съехала вниз по перилам, расположенным в ресторане.

Теги: Жертвы Португалия
Источник: 24 Канал
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