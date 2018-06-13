У Португалії через селфі трагічно загинули туристи

У курортному португальському містечку Ерісейра трапилась жахлива трагедія із парою. 37-річна британка Луїз Бенсон та її хлопець 33-річний Майкл Кернс зірвалися із неймовірної висоти, намагаючись зробити селфі.

Про це пише The Sun.

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За попередньою інформацією, пара хотіла зробити селфі на краю 30-метрової набережної стіни, проте у них з рук вислизнув телефон. Намагаючись його підняти, чоловік та жінка не втримали рівновагу і впали з висоти.



За день до трагедії Майкл Кернс сфотографувався на фоні 30-метрової стіни

Їхні тіла вранці виявили місцеві прибиральники. Зазначається, що чоловік та жінка розбилися о піщаний берег.

Наразі всі обставини події встановлюються. Влада Португалії співпрацює з Лондоном у розслідуванні інциденту.

Нагадаємо, 10 червня у Дніпрі в ресторані "Старгород" загинула 25-річна дівчина. Вона намагалася зробити селфі і з'їхала вниз по перилах, розташованих у ресторані.