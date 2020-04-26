В пострадавших от Чернобыля районах Беларуси уже можно жить, – Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в регионах Беларуси, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, можно жить. Это можно сделать после реабилитации территорий.

Лукашенко приїхав в Наровлянський район, щоб подивитися, як відроджуються ці землі, повідомляє агентство Белта.

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Сьогодні люди розуміють і я теж, що на цій землі можна жити, треба жити. І, найголовніше, – ми тут будемо жити,

– пообіцяв Лукашенко.

Президент Білорусі переконаний, що цей регіон відроджується.

Відзначимо, що у 20-х числах квітня Лукашенко традиційно відвідує постраждалі внаслідок Чорнобильської аварії райони.

Що відомо про Чорнобильську катастрофу? Чорнобильська катастрофа – серія вибухів та пожежа на четвертому енергоблоці ЧАЕС. Сталася 26 квітня 1986 року. Тоді понад 10 тисяч людей загинули у день катастрофи або протягом кількох тижнів після неї. Загалом кількість постраждалих внаслідок цієї катастрофи оцінюють мільйонами людей.



Аварія у Чорнобилі в цифрах / Інфографіка 24 каналу