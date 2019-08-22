В Праге облили краской памятник советскому маршалу: фото
Неизвестные облили краской памятник маршалу СССР Ивану Коневу в Праге. Памятник советскому маршалу уже не впервые становится объектом атак.
Неизвестные облили красной краской постамент, на котором стоит памятник, а у подножия написали белой краской: "Нет кровавому маршалу, мы не забудем", пишет Denik N.
Читайте также: В России хотят создать аналоги магазинов времен СССР: в сети возмущение и насмешки
Неизвестные написали также дату - 1968 год.
Заметим, что 1968 год – это дата советского вторжения в Чехословакию.
Пресс-секретарь пражской полиции Ян Данек отметил, что правоохранители обследуют отпечатки ног и просмотрят записи с камер наблюдения, чтобы найти исполнителей.
Интересно, что на этом же памятнике пражская власть установила пояснительные таблички на чешском, английском и русском языках, в которых изложена биография маршала "со всеми ее достоинствами и недостатками". Такой шаг возмутил Россию.
Кто такой Иван Конев?
Конев маршал Советского Союза. Он один из руководителей военной операции в Венгрии во время Венгерской революции 1956. После присутствия на нескольких фронтах в годы Второй мировой войны Иван Конев был вовлечен в подавление венгерского восстания в 1956 году, а также присутствовал в Берлине на время строительства Берлинской стены в 1961 году.
Иван Конев