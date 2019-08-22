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      В Праге облили краской памятник советскому маршалу: фото

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      В Праге облили краской памятник советскому маршалу Ивану Коневу
      В Праге облили краской памятник советскому маршалу Ивану Коневу / denikn.cz

      Неизвестные облили краской памятник маршалу СССР Ивану Коневу в Праге. Памятник советскому маршалу уже не впервые становится объектом атак.

      Неизвестные облили красной краской постамент, на котором стоит памятник, а у подножия написали белой краской: "Нет кровавому маршалу, мы не забудем", пишет Denik N.

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      Неизвестные написали также дату - 1968 год.

      Заметим, что 1968 год – это дата советского вторжения в Чехословакию.

      Пресс-секретарь пражской полиции Ян Данек отметил, что правоохранители обследуют отпечатки ног и просмотрят записи с камер наблюдения, чтобы найти исполнителей.

      Интересно, что на этом же памятнике пражская власть установила пояснительные таблички на чешском, английском и русском языках, в которых изложена биография маршала "со всеми ее достоинствами и недостатками". Такой шаг возмутил Россию.

      Кто такой Иван Конев?
      Конев маршал Советского Союза. Он один из руководителей военной операции в Венгрии во время Венгерской революции 1956. После присутствия на нескольких фронтах в годы Второй мировой войны Иван Конев был вовлечен в подавление венгерского восстания в 1956 году, а также присутствовал в Берлине на время строительства Берлинской стены в 1961 году.

      іван конєв
      Иван Конев

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      Теги: Новости политики Новости России СССР История Чехия
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