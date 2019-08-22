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      У Празі облили фарбою пам'ятник радянському маршалу: фото

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      У Празі облили фарбою пам’ятник радянському маршалу Івану Конєву
      У Празі облили фарбою пам’ятник радянському маршалу Івану Конєву / denikn.cz

      Невідомі облили фарбою пам'ятник маршалу СРСР Івану Конєву у Празі. Пам'ятник радянському маршалу вже не вперше стає об'єктом атак.

      Невідомі облили червоною фарбою постамент, на якому стоїть пам'ятник, а біля підніжжя написали білою фарбою: "Ні кривавому маршалу, ми не забудемо", пише Denik N.

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      Невідомі написали також дату – 1968 рік.

      Зауважимо, що 1968 рік – це дата радянського вторгнення в Чехословаччину.

      Прес-секретар празької поліції Ян Данек зазначив, що правоохоронці обстежать відбитки ніг і переглянуть записи з камер спостереження, щоб знайти виконавців.

      Цікаво, що на цьому ж пам'ятнику празька влада встановила пояснювальні таблички чеською, англійською та російською мовами, у яких викладена біографія маршала "з усіма її достоїнствами та недоліками". Такий крок обурив Росію.

      Хто такий Іван Конєв?Конєв маршал Радянського Союзу. Він один з керівників військової операції в Угорщині під час Угорської революції 1956. Після присутності на декількох фронтах у роки Другої світової війни Іван Конєв був залучений до придушення угорського повстання в 1956 році, а також був присутній у Берліні на час будівництва Берлінської стіни в 1961 році.іван конєв
      Іван Конєв

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини Росії Чехія СРСР Історія
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