14:13
17 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
23°C 12°C
  • пятница
    23°C 14°C
  • суббота
    21°C 14°C
  • воскресенье
    17°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Страшилки России. Адольф Путин
Вєсті Кремля
00:30, сегодня
Вести.UA.
Вєсті.UA
23:52, 16 мая
Через какие коррупционные схемы уходят деньги на ремонт дорог
ЦРУ
09:00, 16 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

В Праге один из мостов назовут в честь украинца

232 Читати новину українською
Мост в Праге
Мост в Праге / Фото з соцсетей

Именем украинского диссидента Василия Макуха в Праге назовут пешеходный мост через реку Ботич.

Об этом в Facebook написал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

Соответствующее решение принял городской совет Праги.

Читайте также: "Передруковуйте прокльони і переписуйте печаль": 80 лет со дня рождения Василия Стуса

 

Жмых известный своим протестом против оккупации Украины и Чехословакии. Так в ноябре 1968 он сжог себя с криками, "Да здравствует свободная Украина!", "Вон из оккупированной Чехословакии!" и "Долой оккупантов!".

Родом Макуха был со Львовщины, воевал в рядах УПА и был приговорен к 10 годам каторги.

Теги: Новости Украины Чехия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Найцікавіші антикорупційні новини тижня
сегодня, 14:00 Найцікавіші антикорупційні новини тижня
Віталій Шабунін 7
О чем говорит вышивка: орнаменты и их значение в инфографике
сегодня, 18:15 О чем говорит вышивка: орнаменты и их значение в инфографике
912
Артериальная гипертензия: симптомы, диагностика, лечение
сегодня, 13:16 Артериальная гипертензия: симптомы, диагностика, лечение
Настя Сукач 160
Виборча реформа: не панацея, але пігулка від сказу
сегодня, 11:30 Виборча реформа: не панацея, але пігулка від сказу
Любомир Зубач 208
День вышиванки: как украинская национальная одежда покорила мир
сегодня, 09:03 День вышиванки: как украинская национальная одежда покорила мир
Ірина Полицька 4 1612
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук