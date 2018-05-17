В Праге один из мостов назовут в честь украинца
Именем украинского диссидента Василия Макуха в Праге назовут пешеходный мост через реку Ботич.
Об этом в Facebook написал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.
Соответствующее решение принял городской совет Праги.
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Жмых известный своим протестом против оккупации Украины и Чехословакии. Так в ноябре 1968 он сжог себя с криками, "Да здравствует свободная Украина!", "Вон из оккупированной Чехословакии!" и "Долой оккупантов!".
Родом Макуха был со Львовщины, воевал в рядах УПА и был приговорен к 10 годам каторги.
Источник: 24 Канал
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