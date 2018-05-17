У Празі один з мостів назвуть на честь українця
Іменем українського дисидента Василя Макуха у Празі назвуть пішохідний міст через річку Ботіч.
Про це у Facebook написав посол України в Чехії Євген Перебийніс.
Відповідне рішення схвалила міська рада Праги.
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Макуха відомий своїм протестом проти окупації України та Чехословаччини. Так у листопаді 1968-го він самоспалився з вигуками, "Хай живе вільна Україна!", "Геть з окупованої Чехословаччини!" та "Геть окупантів!".
Родом Макуха був з Львівщини, воював у лавах УПА та був засуджений до 10 років каторги.
Джерело: 24 Канал
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