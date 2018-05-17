У Празі один з мостів назвуть на честь українця

Іменем українського дисидента Василя Макуха у Празі назвуть пішохідний міст через річку Ботіч.

Про це у Facebook написав посол України в Чехії Євген Перебийніс.

Відповідне рішення схвалила міська рада Праги.

Читайте також: "Передруковуйте прокльони і переписуйте печаль": 80 років з дня народження Василя Стуса

Макуха відомий своїм протестом проти окупації України та Чехословаччини. Так у листопаді 1968-го він самоспалився з вигуками, "Хай живе вільна Україна!", "Геть з окупованої Чехословаччини!" та "Геть окупантів!".

Родом Макуха був з Львівщини, воював у лавах УПА та був засуджений до 10 років каторги.