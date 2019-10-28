В правительстве хотят ликвидировать традиционные пресс-службы: что может измениться
Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявил о намерении кардинально изменить подход к коммуникации государственных органов и ликвидировать традиционные пресс-службы.
Вице-премьер считает, что основой задачей коммуникации в этот исторический период – объяснить максимальному количеству людей, на что направлены реформы и куда движется государство. Об этом он написал на своей фейсбук-странице.
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По словам Федорова, формирование положительного образа политика или органа должно перестать быть самоцелью. Правительство хочет привлекать людей для получения качественной обратной связи и создание команды "послов" проекту.
Федоров отметил, что сейчас министерство находится на этапе формирования команды коммуникации.
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Чиновник дал несколько советов:
– Отойти от понятия традиционной пресс-службы, когда журналисты живут своей жизнью, сммщикы своим, прессекретар своим;
– Начнем с четкой стратегии. Конкретные KPI. Например, количество упоминаний проекта "цифровая грамотность" должна вырасти до 6 тысяч в день, при этом тональность должна быть "положительная" на уровне не менее 70%. Собрать обратную связь в размере 1000+ развернутых сообщений на счет конкретного проекту для дальнейшего анализа;
– Быть быстрее, снимать трансляции и влоги;
– Братья людей в команду коммуникации с отсутствием опыта в политической или государственной сферах.
Отметим, что главной целью новообразованного Министерства цифровой трансформации является воплощение программы "Государство в смартфоне".
Какие функции будет иметь приложение "Государство в смартфоне"?
– Голосование на выборах.
– Подача жалобы на чиновника.
– Перерегистрация автомобиля.
– Отслеживание успеваемости ребенка в школе.
– Уплата налогов или коммунальных услуг.
– Получение рецепта на лекарства.
– Регистрация ребенка после рождения.
– Получениеили предоставление разрешения на строительство.