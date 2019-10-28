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      В правительстве хотят ликвидировать традиционные пресс-службы: что может измениться

      8 Читати новину українською
      Михаил Федоров
      Михаил Федоров / liga.net

      Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявил о намерении кардинально изменить подход к коммуникации государственных органов и ликвидировать традиционные пресс-службы.

      Вице-премьер считает, что основой задачей коммуникации в этот исторический период – объяснить максимальному количеству людей, на что направлены реформы и куда движется государство. Об этом он написал на своей фейсбук-странице.

      Актуально: Когда украинцы получат все государственные услуги онлайн и как это будет работать

      По словам Федорова, формирование положительного образа политика или органа должно перестать быть самоцелью. Правительство хочет привлекать людей для получения качественной обратной связи и создание команды "послов" проекту.

      Федоров отметил, что сейчас министерство находится на этапе формирования команды коммуникации.

       К теме: Федоров представил Министерство цифровой трансформации: каковы его задачи и цель

      Чиновник дал несколько советов:

      – Отойти от понятия традиционной пресс-службы, когда журналисты живут своей жизнью, сммщикы своим, прессекретар своим;

      – Начнем с четкой стратегии. Конкретные KPI. Например, количество упоминаний проекта "цифровая грамотность" должна вырасти до 6 тысяч в день, при этом тональность должна быть "положительная" на уровне не менее 70%. Собрать обратную связь в размере 1000+ развернутых сообщений на счет конкретного проекту для дальнейшего анализа;

      – Быть быстрее, снимать трансляции и влоги;

      – Братья людей в команду коммуникации с отсутствием опыта в политической или государственной сферах.

      Отметим, что главной целью новообразованного Министерства цифровой трансформации является воплощение программы "Государство в смартфоне".

      Какие функции будет иметь приложение "Государство в смартфоне"?

      – Голосование на выборах.

      – Подача жалобы на чиновника.

      – Перерегистрация автомобиля.

      – Отслеживание успеваемости ребенка в школе.

      – Уплата налогов или коммунальных услуг.

      – Получение рецепта на лекарства.

      – Регистрация ребенка после рождения.

      – Получениеили предоставление разрешения на строительство.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики СМИ Кабинет Министров Украины Михаил Федоров Журналисты Информационные технологии Министерство цифровой трансформации
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