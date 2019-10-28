В уряді хочуть ліквідувати традиційні пресслужби: що може змінитися
Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив про намір кардинально змінити підхід до комунікації державних органів і ліквідувати традиційні пресслужби.
Віцепрем'єр вважає, що основим завданням комунікації у цей історичний період – пояснити максимальній кількості людей, на що спрямовані реформи і куди рухається держава. Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.
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За словами Федорова, формування позитивного образу політика чи органу повинно перестати бути самоціллю. Уряд хоче залучати людей для отримання якісного зворотного зв'язку і створення команди "амбасадорів" проєкту.
Федоров відзначив, що наразі міністерство перебуває на етапі формування команди комунікації.
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Урядовець дав кілька порад:
– Відійти від поняття традиційної пресслужби, коли журналісти живуть своїм життям, сммщики своїм, прессекретарі своїм;
– Почати з чіткої стратегії. Конкретні KPI. Наприклад, кількість згадок проєкту "цифрова грамотність" має зрости до 6 тисяч в день, при цьому тональність повинна бути "позитивна" на рівні не менше 70%. Зібрати зворотний зв'язок в розмірі 1000+ розгорнутих повідомлень на рахунок конкретного проєкту для подальшого аналізу;
– Бути швидшими, знімати трансляції та влоги;
– Брати людей у команду комунікації з відсутністю досвіду у політичній чи державній сферах тощо.
Відзначимо, що головною метою новоствореного Міністерства цифрової трансформації є втілення програми "Держави у смартфоні".
Які функції матиме додаток "Держава в смартфоні"?
– Голосування на виборах.
– Написання скарги на чиновника.
– Перереєстрація авто.
– Відстеження успішності дитини у школі.
– Сплата податків чи комунальних послуг.
– Отримання рецепту на ліки.
– Реєстрація дитини після народження.
– Отримати чи надання дозволу на будівництво.