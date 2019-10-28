В уряді хочуть ліквідувати традиційні пресслужби: що може змінитися

Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив про намір кардинально змінити підхід до комунікації державних органів і ліквідувати традиційні пресслужби.

Віцепрем'єр вважає, що основим завданням комунікації у цей історичний період – пояснити максимальній кількості людей, на що спрямовані реформи і куди рухається держава. Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

Актуально: Коли українці отримають усі державні послуги онлайн і як це працюватиме

За словами Федорова, формування позитивного образу політика чи органу повинно перестати бути самоціллю. Уряд хоче залучати людей для отримання якісного зворотного зв'язку і створення команди "амбасадорів" проєкту.

Федоров відзначив, що наразі міністерство перебуває на етапі формування команди комунікації.

До теми: Федоров презентував Міністерство цифрової трансформації: які його завдання та мета

Урядовець дав кілька порад:

– Відійти від поняття традиційної пресслужби, коли журналісти живуть своїм життям, сммщики своїм, прессекретарі своїм;

– Почати з чіткої стратегії. Конкретні KPI. Наприклад, кількість згадок проєкту "цифрова грамотність" має зрости до 6 тисяч в день, при цьому тональність повинна бути "позитивна" на рівні не менше 70%. Зібрати зворотний зв'язок в розмірі 1000+ розгорнутих повідомлень на рахунок конкретного проєкту для подальшого аналізу;

– Бути швидшими, знімати трансляції та влоги;

– Брати людей у команду комунікації з відсутністю досвіду у політичній чи державній сферах тощо.

Відзначимо, що головною метою новоствореного Міністерства цифрової трансформації є втілення програми "Держави у смартфоні".

Які функції матиме додаток "Держава в смартфоні"?

– Голосування на виборах.

– Написання скарги на чиновника.

– Перереєстрація авто.

– Відстеження успішності дитини у школі.

– Сплата податків чи комунальних послуг.

– Отримання рецепту на ліки.

– Реєстрація дитини після народження.

– Отримати чи надання дозволу на будівництво.