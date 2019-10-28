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      В уряді хочуть ліквідувати традиційні пресслужби: що може змінитися

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      Михайло Федоров
      Михайло Федоров / liga.net

      Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив про намір кардинально змінити підхід до комунікації державних органів і ліквідувати традиційні пресслужби.

      Віцепрем'єр вважає, що основим завданням комунікації у цей історичний період – пояснити максимальній кількості людей, на що спрямовані реформи і куди рухається держава. Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

      Актуально: Коли українці отримають усі державні послуги онлайн і як це працюватиме

      За словами Федорова, формування позитивного образу політика чи органу повинно перестати бути самоціллю. Уряд хоче залучати людей для отримання якісного зворотного зв'язку і створення команди "амбасадорів" проєкту.

      Федоров відзначив, що наразі міністерство перебуває на етапі формування команди комунікації.

      До теми: Федоров презентував Міністерство цифрової трансформації: які його завдання та мета

      Урядовець дав кілька порад:

      – Відійти від поняття традиційної пресслужби, коли журналісти живуть своїм життям, сммщики своїм, прессекретарі своїм;

      – Почати з чіткої стратегії. Конкретні KPI. Наприклад, кількість згадок проєкту "цифрова грамотність" має зрости до 6 тисяч в день, при цьому тональність повинна бути "позитивна" на рівні не менше 70%. Зібрати зворотний зв'язок в розмірі 1000+ розгорнутих повідомлень на рахунок конкретного проєкту для подальшого аналізу;

      – Бути швидшими, знімати трансляції та влоги;

      – Брати людей у команду комунікації з відсутністю досвіду у політичній чи державній сферах тощо.

      Відзначимо, що головною метою новоствореного Міністерства цифрової трансформації є втілення програми "Держави у смартфоні".

      Які функції матиме додаток "Держава в смартфоні"?

      – Голосування на виборах.

      – Написання скарги на чиновника.

      – Перереєстрація авто.

      – Відстеження успішності дитини у школі.

      – Сплата податків чи комунальних послуг.

      – Отримання рецепту на ліки.

      – Реєстрація дитини після народження.

      – Отримати чи надання дозволу на будівництво.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Михайло Федоров Кабінет Міністрів України ЗМІ Міністерство цифрової трансформації Інформаційні технології Журналісти
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