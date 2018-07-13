В правительстве начали работу над новыми правилами для туроператоров
Министерство инфраструктуры и Министерство экономического развития и торговли Украины начали работать над правилами для туроператоров, чтобы усилить их ответственность перед клиентами.
Об этом сообщает Радио Свобода.
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"Мы с Минэкономики прописываем новые правила, которые будут предусматривать страховой фонд. Если ты – туроператор, условно, у тебя в фонде должно быть 500 тысяч евро, если ты – турагент, то 20 тысяч евро, чтобы была ответственность", – отметил он .
Он отметил, что сейчас в правительстве работают над усилением контроля за работой туроператоров и авиакомпаний.
Совместно с Минэкономики мы сейчас вводим усиленный контроль. Мы – за работой авиакомпаний, а они – за работой туроператоров для того, чтобы все понимали, что ответственность есть,
– сказал он.
Омелян добавил, что сейчас ответственность туристических компаний перед клиентами "минимальна".
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