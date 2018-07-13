В уряді розпочали роботу над новими правилами для туроператорів

Міністерство інфраструктури та міністерство економічного розвитку і торгівлі України почали працювати над правилами для туроператорів, щоб посилити їхню відповідальність перед клієнтами.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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"Ми з мінекономіки прописуємо нові правила, які будуть передбачати страховий фонд. Якщо ти - туроператор, умовно, в тебе у фонді має бути 500 тисяч євро, якщо ж ти - турагент, то 20 тисяч євро, щоб була відповідальність", – зазначив він.

Він зазначив, що зараз в уряді працюють над посиленням контролю за роботою туроператорів і авіакомпаній.

Спільно з мінекономіки ми зараз вводимо посилений контроль. Ми – за роботою авіакомпаній, а вони – за роботою туроператорів для того, щоб всі розуміли, що відповідальність є,

– сказав він.

Омелян додав, що наразі відповідальність туристичних компаній перед клієнтами є "мінімальною".