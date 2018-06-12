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В правительстве назвали методы, которыми спецслужбы России дискредитируют украинских патриотов

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Климпуш-Цинцадзе рассказала о методах дискредитации украинских патриотов
Климпуш-Цинцадзе рассказала о методах дискредитации украинских патриотов / Dpchas.com.ua

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе рассказала, что российские спецслужбы активно пытаются дискредитировать украинских патриотов, пытаясь приравнять их к антисемитам.

Об этом вице-премьер заявила 12 июня в Киеве на конференции "Опыт создания государства Израиль: уроки для Украины", сообщает "Интерфакс-Украина".

У нас есть и серьезные угрозы, которые далеко не всегда происходят от украинских корней... Те угрозы для нашего партнерства, которые мы видим, это, в частности, эффективное использование российскими спецслужбами так называемой "еврейской карты" в Украине и попытки поставить знак равенства между патриотами украинскими и антисемитами,
– рассказала Климпуш-Цинцадзе.

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Она напомнила, что еще спецслужбы СССР применяли похожую практику относительно украинцев.

"И сейчас с новой силой активизировались попытки дискредитировать движение за независимость в Украине", – подчеркнула вице-премьер.

"Я не хочу сказать, что такой проблемы вообще не существует. Это было бы безответственно. Вместе с тем, те случаи вандализма или нападений в Украине мы обсуждаем и делаем все от нас зависящее, чтобы их эффективно расследовать и не допустить новых таких случаев", – заверила представительница украинского правительства.

При этом Климпуш-Цинцадзе отметила, что за 2017 в Украине не было зафиксировано ни одного случая насилия против еврейской общины.

Теги: Новости Украины Новости политики ФСБ Российская пропаганда Новости России
Источник: 24 Канал
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