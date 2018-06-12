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В уряді назвали методи, якими спецслужби Росії дискредитують українських патріотів

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Климпуш-Цинцадзе розповіла про методи дискредитації українських патріотів
Климпуш-Цинцадзе розповіла про методи дискредитації українських патріотів / Dpchas.com.ua

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе розповіла, що російські спецслужби активно намагаються дискредитувати українських патріотів, намагаючись прирівняти їх до антисемітів.

Про це віце-прем'єр заявила 12 червня у Києві на конференції "Досвід створення держави Ізраїль: уроки для України", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У нас є і серйозні загрози, які далеко не завжди походять від українського коріння... Ті загрози для нашого партнерства, які ми бачимо, це, зокрема, ефективне використання російськими спецслужбами так званої "єврейської карти" в Україні і спроби поставити знак рівності між патріотами українськими і антисемітами,
– розповіла Климпуш-Цинцадзе.

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Вона нагадала, що ще спецслужби СРСР застосовували схожу практику щодо українців.

"І зараз з новою силою активізувалися спроби дискредитувати рух за незалежність в Україні", – наголосила віце-прем’єр.

"Я не хочу сказати, що такої проблеми взагалі не існує. Це було б безвідповідально. Разом з тим, ті випадки вандалізму або нападів в Україні ми обговорюємо і робимо все від нас залежне, щоб їх ефективно розслідувати і не допустити нових таких випадків", – запевнила представниця українського уряду.

При цьому Климпуш-Цинцадзе зазначила, що за 2017 рік в Україні не було зафіксовано жодного випадку насильства проти єврейської громади.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Російська пропаганда ФСБ
Джерело: 24 Канал
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