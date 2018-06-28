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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В правительстве создадут масштабный план противодействия агрессии в школе: детали

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Буллинг чрезвычайно распространен в украинских школах
Буллинг чрезвычайно распространен в украинских школах / Фото из открытых источников

Министерство образования объединится с Минсоцполитики, Минкультом, Минмолодьспорта и совместно создадут план действий по противодействию буллингу в учебных заведениях.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

По словам генерального директора директората инклюзивного и внешкольного образования МОН Ларисы Самсоновой, в МОН есть много наработанного методического материала и различных разработок по антибулингу.

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Но теперь нужно объединить усилия каждого для того, чтобы все это должным образом применять. Нашей целью является реально противодействовать такому явлению еще на начальном этапе в образовательной сфере, 
– пояснила она.

Самсонова добавила, что задачей профильных министерств и общественных организаций будет проводить соответствующие тренинги для учителей по созданию комфортной образовательной среды.

В Министерстве образования добавили, что Минсоцполитики работает над разработкой концепции по противодействию буллинг, а представители Минкульта предложили распространять материалы с антибулингу в библиотеках и использовать их как коммуникационную площадку.

Теги: Новости Украины Министерство образования и науки Украины Образование
Источник: 24 канал
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