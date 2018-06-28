В уряді створять масштабний план протидії агресії в школі: деталі

Міністерство освіти об’єднається з Мінсоцполітики, Мінкультом, Мінмолодьспорту та спільно створять план дій з протидії булінгу в навчальних закладах.

Про це повідомляє прес-служба МОН.

За словами генерального директора директорату інклюзивної та позашкільної освіти МОН Лариси Самсонової, в МОН є багато напрацьованого методичного матеріалу та різноманітних розробок з антибулінгу.

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Але тепер потрібно об’єднати зусилля кожного для того, щоб усе це належно застосовувати. Нашою метою є реально протидіяти такому явищу ще на початковому етапі в освітній сфері,

– пояснила вона.

Самсонова додала, що завданням профільних міністерств та громадських організацій буде проводити відповідні тренінги для вчителів зі створення комфортного освітнього середовища.

У Міністерстві освіти додали, що Мінсоцполітики працює над розробленням концепції з протидії булінгу, а представники Мінкульту запропонували поширювати матеріали з антибулінгу у бібліотеках та використовувати їх як комунікаційний майданчик.