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      В преддверии выборов: известный педиатр Комаровский присоединится к команде Зеленского?

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      Зеленський і Комаровський
      Зеленський і Комаровський / Фото з відкритих джерел

      Владимир Зеленский, похоже, определился с решением об участии в будущей президентской гонке.

      Об этом можно судить по публикации в Facebook известного украинского педиатра Евгения Комаровского, который встретился с руководителем студии "Квартал 95" в Харькове.

      В конце концов, я не выдержал и спросил: "Вова, ну шо, ты "да"? Или "нет"? Вова засопел, оглянулся по сторонам, подкатил глаза, стал немножко похож на Владимира Александровича, дал ответ и… взял обещание не разглашать. Терплю. Не разглашаю. Пусть сам выкручивается… 
      написал Евгений Комаровский.

      Пользователи соцсети, комментируя пост, призывают Зеленского идти в президенты и собирать команду.

      "Владимир Зеленский – президент, Комаровский – министр здравоохранения. Здорово! Украине очень нужны нормальные люди у руля государства", – отмечает Ирина Морозова.

      Теги: Новости Украины Новости политики Доктор Евгений Комаровский Владимир Зеленский Выборы Президента 2019
      Источник: 24 Канал
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