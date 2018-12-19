В преддверии выборов: известный педиатр Комаровский присоединится к команде Зеленского?

Владимир Зеленский, похоже, определился с решением об участии в будущей президентской гонке.

Об этом можно судить по публикации в Facebook известного украинского педиатра Евгения Комаровского, который встретился с руководителем студии "Квартал 95" в Харькове.

В конце концов, я не выдержал и спросил: "Вова, ну шо, ты "да"? Или "нет"? Вова засопел, оглянулся по сторонам, подкатил глаза, стал немножко похож на Владимира Александровича, дал ответ и… взял обещание не разглашать. Терплю. Не разглашаю. Пусть сам выкручивается…

– написал Евгений Комаровский.

Пользователи соцсети, комментируя пост, призывают Зеленского идти в президенты и собирать команду.

"Владимир Зеленский – президент, Комаровский – министр здравоохранения. Здорово! Украине очень нужны нормальные люди у руля государства", – отмечает Ирина Морозова.