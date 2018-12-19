Напередодні виборів: відомий педіатр Комаровський приєднається до команди Зеленського?

Володимир Зеленський, схоже, визначився з рішенням про участь у майбутніх президентських перегонах.

Такий висновок можна зробити з публікації у Facebook відомого українського педіатра Євгена Комаровського, який зустрівся з керівником студії "Квартал 95" у Харкові.

Зрештою, я не витримав і запитав: "Вово, ну шо, ти "так"? Чи ні?" Вова засопів, озирнувся довкола, підкотив очі, став трішки схожий на Володимира Олександровича, дав відповідь і... взяв обіцянку не розголошувати. Терплю. Не розголошую. Нехай сам викручується...

– написав Євген Комаровський.

Користувачі соцмережі, коментуючи допис, закликають Зеленського йти в президенти і збирати команду.

"Володимир Зеленський – президент, Комаровський – міністр охорони здоров'я. Здорово! Україні дуже потрібні нормальні люди біля керма держави", – зазначає Ірина Морозова.