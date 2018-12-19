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      Напередодні виборів: відомий педіатр Комаровський приєднається до команди Зеленського?

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      Зеленський і Комаровський
      Зеленський і Комаровський / Фото з відкритих джерел

      Володимир Зеленський, схоже, визначився з рішенням про участь у майбутніх президентських перегонах.

      Такий висновок можна зробити з публікації у Facebook відомого українського педіатра Євгена Комаровського, який зустрівся з керівником студії "Квартал 95" у Харкові.

      Зрештою, я не витримав і запитав: "Вово, ну шо, ти "так"? Чи ні?" Вова засопів, озирнувся довкола, підкотив очі, став трішки схожий на Володимира Олександровича, дав відповідь і... взяв обіцянку не розголошувати. Терплю. Не розголошую. Нехай сам викручується... 
      написав Євген Комаровський.

      Користувачі соцмережі, коментуючи допис, закликають Зеленського йти в президенти і збирати команду.

      "Володимир Зеленський – президент, Комаровський – міністр охорони здоров'я. Здорово! Україні дуже потрібні нормальні люди біля керма держави", – зазначає Ірина Морозова.

      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Лікар Євген Комаровський Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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