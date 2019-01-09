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      В прокуратуре Киева похвастались, сколько недвижимости вернули в 2018

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      Прокуратура Киева
      Прокуратура Киева / Фото из социальных сетей

      Столичная прокуратура отчиталась о результатах своей работы в 2018-м году.

      В пресс-службе прокуратуры Киева озвучили данные о недвижимости, которую удалось вернуть в прошлом году.

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      В прокуратуре Киева отмечают, что в 2018-м в сфере государственной и коммунальной собственности было заявлено исков на общую сумму 685 миллионов гривен.

      В судах в то же время было удовлетворено исков, которые касались недвижимости, более чем 700 миллионов гривен.

      По данным прокуратуры Киева, реально в 2018-м удалось вернуть недвижимости на сумму 574 миллионов гривен.

      прокуратура Київ звіт 2018
      Отчет прокуратуры Киева за 2018 год

      В частности, в прошлом году государству было возвращено памятник национального значения – "Гостиный двор", общине Киева – здание "Банка крови", земельный участок на улице Городецкого и бывшие помещения военного комиссариата на Подоле, которые являются памятником национального значения.

      Гостинний двір Київ
      Здание "Гостиного двора" в Киеве в 2018-м было возвращено в собственность государства

      В сфере земельных отношений в 2018-м было заявлено исков на колоссальную сумму в 1,3 миллиарда гривен, суды удовлетворили – на 293 миллионов гривен, а решения судов были выполнены на сумму свыше 400 миллионов гривен.

      прокуратура Києва звіт 2018 земельні відносини
      Отчет прокуратуры Киева за 2018 год

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      Теги: Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Новости Украины Новости Киева Деньги Скандал с Гостиным двором Прокуратура Киева
      Источник: 24 канал
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