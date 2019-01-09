В прокуратуре Киева похвастались, сколько недвижимости вернули в 2018

Столичная прокуратура отчиталась о результатах своей работы в 2018-м году.

В пресс-службе прокуратуры Киева озвучили данные о недвижимости, которую удалось вернуть в прошлом году.

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В прокуратуре Киева отмечают, что в 2018-м в сфере государственной и коммунальной собственности было заявлено исков на общую сумму 685 миллионов гривен.

В судах в то же время было удовлетворено исков, которые касались недвижимости, более чем 700 миллионов гривен.

По данным прокуратуры Киева, реально в 2018-м удалось вернуть недвижимости на сумму 574 миллионов гривен.



Отчет прокуратуры Киева за 2018 год

В частности, в прошлом году государству было возвращено памятник национального значения – "Гостиный двор", общине Киева – здание "Банка крови", земельный участок на улице Городецкого и бывшие помещения военного комиссариата на Подоле, которые являются памятником национального значения.



Здание "Гостиного двора" в Киеве в 2018-м было возвращено в собственность государства

В сфере земельных отношений в 2018-м было заявлено исков на колоссальную сумму в 1,3 миллиарда гривен, суды удовлетворили – на 293 миллионов гривен, а решения судов были выполнены на сумму свыше 400 миллионов гривен.



Отчет прокуратуры Киева за 2018 год