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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

В прокуратуре отреагировали на скандальную ДТП с кортежем в Киеве

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ДТП с кортежем
ДТП с кортежем / Фото з соцcетей

Процессуальное руководство по делу ДТП на Позняках, которое случилась вечером 31 мая, будет осуществлять прокуратура Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

31 мая на улице Григоренко сбил автомобиль полиции, который ехал в составе кортежа. Сейчас ребенок находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Расследование аварии поручили главном управлении Службы безопасности Украины в Киевской области.

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Событие квалифицировали по первой части 286 статьи Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесное повреждение).

Сейчас в МВД направили обращение о проведении служебного расследования. Также подготовлены ходатайство о назначении и проведении экспертиз, по результатам которых примут процессуальное решение о дальнейшем движения уголовного производства.

Добавим, в Администрации Президента Украины заверили, что авто, которое сбило ребенка в Киеве, не входило в кортеж главы государства.

Позже стало известно, что авто принадлежит полиции и оно выполняло спецзадание. Водитель сдал тест, который не выявил в его крови алкоголя.

Теги: Новости Украины ДТП с кортежем в Киеве
Источник: 24 Канал
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