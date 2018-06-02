У прокуратурі зреагували на скандальну ДТП з кортежем у Києві

Процесуальне керівництво у справі ДТП на Позняках, яка трапилася ввечері 31 травня, здійснюватиме прокуратура Києва.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

31 травня на вулиці Григоренка збив автомобіль поліції, який їхав у складі кортежу. Зараз дитина перебуває в реанімації у стабільно важкому стані.

Розслідування аварії доручили головному управлінні Служби безпеки України на Київщині.

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Подію кваліфікували за першою частиною 286 статті Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Наразі до МВС скерували звернення щодо проведення службового розслідування. Також підготовлені клопотання про призначення та проведення експертиз, за результатами яких приймуть процесуальне рішення щодо подальшого руху кримінального провадження.

Додамо, в Адміністрації Президента України запевнили, що авто, яке збило дитину в Києві, не належало до кортежу глави держави.



Пізніше стало відомо, що авто належить поліції і воно виконувало спецзавдання. Водій здав тест, який не виявив у його крові алкоголю.