В Раде анонсировали новые законы относительно коронавируса: что известно

В ближайшее время Верховная Рада может принять новый пакет законопроектов из-за распространения коронавируса в Украине. Соответствующие документы уже разрабатываются в комитетах, занимающихся медициной и экономикой.

Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко во время брифинга в парламенте.

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Корниенко также напомнил, что народные депутаты будут работать в комитетах. Он попросил нардепов оставаться в Киеве.

В ближайшее время мы предложим пакет дополнительных экономических мер, связанных со снижением стоимости ресурсов. И с кредитованием определенных отраслей, и так далее,

– сказал Корниенко.

Что известно об уже принятых законах о противодействии коронавирусу

Рада приняла общий законопроект чтобы остановить распространение коронавируса.

Внимание! Отныне за умышленное заражение коронавируса в Украине грозит 8 лет тюрьмы.

Документ предусматривает:

организацию оперативной закупки работ и услуг по сокращенной процедуре;

освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарств и медицинских изделий;

предоставление населению возможности работать дистанционно;

доплату медикам, которые работают над ликвидацией эпидемии;

уголовную ответственность за умышленное заражение и другие мероприятия. Подробнее читайте здесь.



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