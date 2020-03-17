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      В Раде анонсировали новые законы относительно коронавируса: что известно

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      В ближайшее время Верховная Рада может принять новый пакет законопроектов из-за распространения коронавируса в Украине. Соответствующие документы уже разрабатываются в комитетах, занимающихся медициной и экономикой.

      Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко во время брифинга в парламенте.

      Актуально Нардепов просят оставаться в Киеве: внеочередное заседание Рады возможно на следующей неделе

      Корниенко также напомнил, что народные депутаты будут работать в комитетах. Он попросил нардепов оставаться в Киеве.

      В ближайшее время мы предложим пакет дополнительных экономических мер, связанных со снижением стоимости ресурсов. И с кредитованием определенных отраслей, и так далее,
      – сказал Корниенко.

      Что известно об уже принятых законах о противодействии коронавирусу

      Рада приняла общий законопроект чтобы остановить распространение коронавируса.

      Внимание! Отныне за умышленное заражение коронавируса в Украине грозит 8 лет тюрьмы.

      Документ предусматривает:

      • организацию оперативной закупки работ и услуг по сокращенной процедуре;
      • освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарств и медицинских изделий;
      • предоставление населению возможности работать дистанционно;
      • доплату медикам, которые работают над ликвидацией эпидемии;
      • уголовную ответственность за умышленное заражение и другие мероприятия. Подробнее читайте здесь.

      коронавірус карантин
      Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Карантин в Украине 2020 Верховная Рада Новости политики Законодательство
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