В Раде анонсировали новые законы относительно коронавируса: что известно
В ближайшее время Верховная Рада может принять новый пакет законопроектов из-за распространения коронавируса в Украине. Соответствующие документы уже разрабатываются в комитетах, занимающихся медициной и экономикой.
Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко во время брифинга в парламенте.
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Корниенко также напомнил, что народные депутаты будут работать в комитетах. Он попросил нардепов оставаться в Киеве.
В ближайшее время мы предложим пакет дополнительных экономических мер, связанных со снижением стоимости ресурсов. И с кредитованием определенных отраслей, и так далее,
– сказал Корниенко.
Что известно об уже принятых законах о противодействии коронавирусу
Рада приняла общий законопроект чтобы остановить распространение коронавируса.
Внимание! Отныне за умышленное заражение коронавируса в Украине грозит 8 лет тюрьмы.
Документ предусматривает:
- организацию оперативной закупки работ и услуг по сокращенной процедуре;
- освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарств и медицинских изделий;
- предоставление населению возможности работать дистанционно;
- доплату медикам, которые работают над ликвидацией эпидемии;
- уголовную ответственность за умышленное заражение и другие мероприятия. Подробнее читайте здесь.
Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина / Инфографика 24 канала