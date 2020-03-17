У Раді анонсували нові закони щодо коронавірусу: що відомо
Найближчим часом Верховна Рада може ухвалити новий пакет законопроєктів через поширення коронавірусу в Україні. Відповідні документи вже розробляються у комітетах, що займаються медициною і економікою.
Про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час брифінгу у парламенті.
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Корнієнко також нагадав, що народні депутати працюватимуть у комітетах. Він попросив нардепів залишатися у Києві.
Найближчим часом ми запропонуємо пакет додаткових економічних заходів, пов'язаних зі зниженням вартості ресурсів. І з кредитуванням певних галузей, і так далі,
– сказав Корнієнко.
Що відомо про вже ухвалений закон щодо протидії коронавірусу
Рада ухвалила загальний законопроєкт аби зупинити поширення коронавірусу.
Увага! Відтепер за умисне зараження коронавірусом в Україні загрожує 8 років в'язниці.
Документ передбачає:
- організацію оперативної закупівлі робіт і послуг за скороченою процедурою;
- звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ ліків і медичних виробів;
- надання населенню можливості працювати дистанційно;
- доплату медикам, які працюють над ліквідацією епідемії;
- кримінальну відповідальність за умисне зараження та інші заходи. Детальніше читайте тут.
Яка відповідальність передбачена за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу