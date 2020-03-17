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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      У Раді анонсували нові закони щодо коронавірусу: що відомо

      - Читать новость на русском
      Рада готує нові закони для боротьби з наслідками коронавірусу / rada.gov.ua

      Найближчим часом Верховна Рада може ухвалити новий пакет законопроєктів через поширення коронавірусу в Україні. Відповідні документи вже розробляються у комітетах, що займаються медициною і економікою.

      Про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час брифінгу у парламенті.

      Актуально Нардепів просять залишатися у Києві: позачергове засідання Ради можливе наступного тижня

      Корнієнко також нагадав, що народні депутати працюватимуть у комітетах. Він попросив нардепів залишатися у Києві. 

      Найближчим часом ми запропонуємо пакет додаткових економічних заходів, пов'язаних зі зниженням вартості ресурсів. І з кредитуванням певних галузей, і так далі,
      – сказав Корнієнко.

      Що відомо про вже ухвалений закон щодо протидії коронавірусу

      Рада ухвалила загальний законопроєкт аби зупинити поширення коронавірусу.

      Увага! Відтепер за умисне зараження коронавірусом в Україні загрожує 8 років в'язниці.

      Документ передбачає:

      • організацію оперативної закупівлі робіт і послуг за скороченою процедурою;
      • звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ ліків і медичних виробів;
      • надання населенню можливості працювати дистанційно;
      • доплату медикам, які працюють над ліквідацією епідемії;
      • кримінальну відповідальність за умисне зараження та інші заходи. Детальніше читайте тут.

      коронавірус карантин
      Яка відповідальність передбачена за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
      сьогодні
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Верховна Рада Законодавство
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