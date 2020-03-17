Нардепів просять залишатися у Києві: позачергове засідання Ради можливе наступного тижня

У "Слузі народу" просять парламентарів бути готовими до нових позачергових засідань Верховної Ради. Ймовірність їхнього скликання є дуже високою. А перше позачергове засідання можливе вже наступного тижня.

За необхідності нардепи проводитимуть позачергові засідання. Про це заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після завершення засідання парламенту.

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Зараз відбувається засідання фракції "Слуга народу". Ми з депутатами обговорюємо, як саме ми будемо працювати. Найімовірніше буде режим повного чергування в місті,

– заявив Корнієнко.

За його словами, усіх нардепів просять залишатися в Києві та бути готовими у будь-який момент зібратися на нове позачергове засідання парламенту. Заступник голови фракції додав, що ймовірність скликання нових засідань наразі є дуже високою.

Згодом глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що позачергове засідання Ради може відбутися вже на початку наступного тижня.

Я думаю, що наступне (позачергове пленарне засідання – 24 канал) може бути на початку наступного тижня, якщо буде форс-мажор – тоді будемо робити цього тижня,

– сказав Арахамія.

За його словами, нардепи працюють так, щоб "за 24 години, якщо вони поїхали додому, зібратися та провести позачергову сесію".

До слова, за ухваленим 17 березня календарним планом Рада переходить на режим роботи у комітетах до 3 квітня.

Що відомо про позачергове засідання 17 березня 2020

На ньому Рада ухвалила законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України, аби зупинити поширення коронавірусу.



Документ передбачає:

організацію оперативної закупівлі робіт і послуг за скороченою процедурою;

звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ ліків і медичних виробів;

надання населенню можливості працювати дистанційно;

доплату медикам, які працюють над ліквідацією епідемії;

кримінальну відповідальність за умисне зараження та інші заходи. Детальніше читайте тут.



Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу