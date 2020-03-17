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      Нардепов просят оставаться в Киеве: внеочередное заседание Рады возможно на следующей неделе

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      В "Слуге народа" просят парламентариев быть готовыми к новым внеочередным заседаниям Верховной Рады. Вероятность их созыва очень высока. А первое внеочередное заседание возможно уже на следующей неделе.

      При необходимости нардепы будут проводить внеочередные заседания. Об этом заявил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после завершения заседания парламента.

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      Сейчас проходит заседание фракции "Слуга народа". Мы с депутатами обсуждаем, как мы будем работать. Скорее всего будет режим полного дежурство в городе,
      – заявил Корниенко.

      По его словам, всех нардепов просят оставаться в Киеве и быть готовыми в любой момент собраться на новое внеочередное заседание парламента. Заместитель председателя фракции добавил, что вероятность созыва новых заседаний сейчас очень высока.

      Впоследствии глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что внеочередное заседание Рады может состояться уже в начале следующей недели.

      Я думаю, что следующее (внеочередное пленарное заседание – 24 канал) может быть в начале следующей недели, если будет форс-мажор – тогда будем делать на этой неделе,
      – сказал Арахамия.

      По его словам, нардепы работают так, чтобы "за 24 часа, если они поехали домой, собраться и провести внеочередную сессию".

      К слову, согласно принятому 17 марта календарному плану Рада переходит на режим работы в комитетах до 3 апреля.

      Что известно о внеочередном заседании 17 марта 2020

      На нем Рада приняла законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, чтобы остановить распространение коронавируса.

      Документ предусматривает:

      • организацию оперативной закупки работ и услуг по сокращенной процедуре;
      • освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарств и медицинских изделий;
      • предоставление населению возможности работать дистанционно;
      • доплату медикам, которые работают над ликвидацией эпидемии;
      • уголовную ответственность за умышленное заражение и другие мероприятия. Подробнее читайте здесь.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Давид Арахамия Новости политики Александр Корниенко Верховная Рада Слуга народа
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