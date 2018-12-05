В Раде готовят радикальные изменения для владельцев электрокаров

В четверг, 6 декабря, Верховная Рада рассмотрит два законопроекта, которые предусматривают временную отмену сбора на обязательное государственное пенсионное страхование физических лиц, приобретающих электромобили.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

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Новые нормы планируется ввести до 31 декабря 2028 года.

От налогообложения личных доходов будут освобождены люди, которые не только купили легковой электромобиль, но и переоборудовали бензиновый автомобиль в электрический.

Кроме того, по проектам законов, НДС не облагаются комплектующие, необходимые для сборки электрокаров. При этом, налог не накладывается только на детали, которые нужны для создания автомобиля на электричестве для себя.

Также до 31 декабря 2032 года депутаты хотят освободить от НДС предприятия, реализующие литий собственной добычи, литий-ионные аккумуляторы, зарядные устройства для литий-ионных аккумуляторов, транспортные средства, оборудованные электродвигателями собственного производства.