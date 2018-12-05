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      У Раді готують радикальні зміни для власників електрокарів

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      У Раді готують радикальні зміни для власників електрокарів
      У Раді готують радикальні зміни для власників електрокарів / Фото з відкритих джерел

      У четвер, 6 грудня, Верховна Рада розгляне два законопроекти, які передбачають тимчасове скасування збору на обов'язкове державне пенсійне страхування фізосіб, які купують електромобілі.

      Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

      Читайте також: Чи вигідно в Україні користуватись електрокаром: переваги та недоліки

      Нові норми планують запровадити до 31 грудня 2028 року. 

      Від оподаткування особистих доходів будуть звільнені люди, які не лише купила легковий електромобіль, але й переобладнала бензинове авто на електричне.

      Крім того, за проектами законів, ПДВ не обтяжуються комплектувальні, які потрібні для будівництва електрокарів. При цьому, податок не накладається лише на деталі, які потрібні для створення авто на електриці для себе.

      Також до 31 грудня 2032 року депутати хочуть звільнити від ПДВ підприємства, які реалізують літій власного видобутку, літій-іонні акумулятори, зарядні пристрої для літій-іонних акумуляторів, транспортні засоби, обладнані електродвигунами власного виробництва.

      Теги: Новини України Транспорт Авто Електромобіль Законодавство
      Джерело: 24 Канал
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