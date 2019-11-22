В Раде нашли организатора "титушек", – Игорь Луценко

Теневой бизнесмен Алексей Чеботарев, который боролся против Майдана, имеет подконтрольных депутатов "Слуги народа" в парламенте. Об этом в комментарии 24 каналу рассказал Игорь Луценко.

В шестую годовщину Революции Достоинства непосредственный участник тех событий Игорь Луценко сообщил на своей странице в Facebook новые подробности расследования дела, которое касается его похищения.

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Луценко утверждает, что действующий народный депутат от "Слуги народа" Сергей Литвиненко фигурирует в этом деле.

В комментарии 24 каналу Луценко заявил, что Литвиненко связан с теневым бизнесменом Алексеем Чеботаревым, которого называют одним из тех, кто финансировал "титушок" во время Майдана.

Литвиненко долгое время руководил одним из спиртзаводов, который, как говорят, до недавнего времени контролировал криминальный авторитет Чеба (Алексей Чеботарев). Чеба во время Майдана финансировал "титушек", в частности Крысина, а также тех, кто похищал нас с Вербицким,

– пишет Луценко.

Кто такой Алексей Чеботарев?

Алексей Чеботарев контролирует значительную долю нелегального рынка спирта и алкогольных изделий, а также неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Он был приближен к бывшему министру внутренних дел Виталию Захарченко. О непубличном Чеботареве в открытых источниках мало упоминаний. Но те, что есть – указывают на его высокое место в иерархии приближенных людей к Виктору Януковичу, пишут Наши деньги.

По словам Игоря Луценко, Чеботарев после Майдана также бежал в Россию. Но это не мешает ему до сих пор контролировать "Укрспирт", сообщил Луценко. Кроме того, уверяет общественный активист, Чеботареву даже удалось провести в украинский парламент подконтрольных ему депутатов.

Он через "Слугу народа" завел несколько своих людей. Сейчас я могу говорить только об одном это Сергей Литвиненко, который был причастен к моему похищению. Я вспомнил его лицо, когда он попал в скандал и по телеканалам показывали как он занимается "кнопкодавством" в Раде,

– сказал Луценко.

Согласно материалам дела похищения Юрия Вербицкого и Игоря Луценко, Литвиненко 24 раза звонил фигуранту уголовных дел.

В ходе этого преступления некий Щинкин, правая рука Чеботарева по деликатным задачам, 24 раза разговаривал с Литвиненко. Примерно так же активно Щинкин наяривал "титушкам" из группы непосредственных похитителей, а также организатору преступления Зубрицкому,

– пишет Игорь Луценко.

Напомним, что Юрия Вербицкого похитили вместе с Игорем Луценко, но к сожалению выжить ему не удалось.

Что произошло с майдановцами?

Участников Революции Достоинства похитили 21 января 2014 года непосредственно из помещения офтальмологического отделения Александровской больницы в Киеве. Игорь Луценко привез Юрия Вербицкого туда из Дома профсоюзов для оказания медицинской помощи из-за травмы глаза. Вечером этого же дня Игорь Луценко находился в больнице уже как пациент: у него было сотрясение мозга, выбитый зуб и подбитый глаз. Тело Юрия Вербицкого было найдено на следующий день в окрестностях села Гнедин Бориспольского района Киевской области со следами пыток. Преступники допрашивали активистов о финансировании и организации Евромайдана.

Игорь Луценко сообщил, что лично не говорил с Сергеем Литвиненко, а по делу он проходит даже не свидетелем, а просто лицом, которое общалось с одним из организаторов похищения. Активист обнародовал часть дела, где видно по какому номеру телефона Литвиненко беседовал с исполнителем.

24 канал пытался пообщаться с Литвиненко по этому номеру телефона. Он настоящий, кто-то нажимает кнопку "принять вызов", но в ответ молчит.

Ранее Сергей Литвиненко комментировал заявление Луценко. Он назвал такие предположения "бредом больного воображения", пишут Украинские новости. Также Литвиненко заявил, что даже не знает о ком идет речь.

Мне коллеги показали на каком-то из сайтов этот спич. Я сначала подумал, что о каком-то моем тезке идет речь. Я, мягко говоря, удивлен таким предположением бывшего депутата. Как вообще можно "предполагать" без фактов или доказательств, что кто-то совершил преступление и заявлять об этом в публичном пространстве,

– сказал Литвиненко.

А на своей официальной странице в Facebook он приветствует украинцев с Днем достоинства и свободы:

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