У Раді знайшли організатора "тітушок", – Ігор Луценко

Тіньовий бізнесмен Олексій Чеботарьов, який боровся проти Майдану, має підконтрольних депутатів "Слуги народу" у парламенті. Про це у коментарі 24 каналу розповів Ігор Луценко.

У шосту річницю Революції Гідності безпосередній учасник тих подій Ігор Луценко повідомив на своїй сторінці у Facebook нові подробиці розслідування справи, яка стосується його викрадення.

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Луценко стверджує, що чинний народний депутат від "Слуги народу" Сергій Литвиненко фігурує у цій справі.

У коментарі 24 каналу Луценко заявив, що Литвиненко пов’язаний з тіньовим бізнесменом Олексієм Чеботарьовим, якого називають одним з тих, хто фінансував "тітушок" під час Майдану.

Литвиненко довгий час керував одним із спиртзаводів, який, як кажуть, донедавна контролював кримінальний авторитет Чеба (Олексій Чеботарьов). Чеба під час Майдану фінансував "тітушок", зокрема Крисіна, а також тих, хто викрадав нас з Вербицьким,

– пише Луценко.

Хто такий Олексій Чеботарьов? Олексій Чеботарьов контролює значну частку нелегального ринку спирту і алкогольних виробів, а також неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Він був наближений до колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Про непублічного Чеботарьова у відкритих джерелах мало згадок. Але ті, що є – вказують на його високе місце в ієрархії наближених людей до Віктора Януковича, пишуть Наші гроші.

За словами Ігоря Луценка, Чеботарьов після Майдану також втік до Росії. Але це не заважає йому й досі контролювати "Укрспирт", повідомив Луценко. Крім того, запевняє громадський активіст, Чеботарьову навіть вдалося провести в український парламент підконтрольних йому депутатів.

Він через "Слугу народу" завів декілька своїх людей. Зараз я можу говорити лише про одного це Сергій Литвиненко, який був причетний до мого викрадення. Я згадав його обличчя, коли він потрапив у скандал й по телеканалам показували як він займається "кнопкодавством" у Раді,

– сказав Луценко.

Відповідно до матеріалів справи викрадення Юрія Вербицького та Ігоря Луценка, Литвиненко 24 рази телефонував фігуранту кримінальних справ.

У час цього злочину такий собі Щинкін, права рука Чеботарьова по найделікатнішим завданням, 24 рази розмовляв з Литвиненком. Приблизно так само активно Щинкін наярював "тітушкам" з групи безпосередніх викрадачів, а також організатору злочину Зубрицькому,

– пише Ігор Луценко.

Нагадаємо, що Юрія Вербицького було викрадено разом з Ігорем Луценком, але на жаль вижити йому не вдалося.

Що сталось з майданівцями? Учасників Революції Гідності викрали 21 січня 2014 року безпосередньо з приміщення офтальмологічного відділення Олександрівської лікарні у місті Києві. Ігор Луценко привіз Юрія Вербицького туди з Будинку профспілок для надання медичної допомоги через травму ока. Ввечері цього ж дня Ігор Луценко перебував у лікарні вже як пацієнт: у нього був струс мозку, вибитий зуб та підбите око. Тіло Юрія Вербицького було знайдено на наступний день в околицях села Гнідин Бориспільського району Київської області зі слідами тортур. Злочинці допитували активістів про фінансування та організацію Євромайдану.

Ігор Луценко повідомив, що особисто не говорив з Сергієм Литвиненком, а у справі він проходить навіть не свідком, а просто особою, яка спілкувалась з одним з організаторів викрадення. Активіст оприлюднив частину справи, де видно за яким номером телефону Литвиненко розмовляв з виконавцем.

24 канал намагався поспілкуватися з Литвиненком за цим номером телефону. Він дійсний, хтось натискає кнопку "прийняти виклик", але у відповідь мовчить.

Раніше Сергій Литвиненко коментував заяви Луценка. Він назвав такі припущення "маячнею хворобливої уяви", пишуть Українські новини. Також Литвиненко заявив, що навіть не знає про кого йдеться.

Мені колеги показали на якомусь із сайтів цей спіч. Я спочатку подумав, що про якогось мого тезку йдеться. Я, м’яко кажучи, здивований таким припущенням колишнього депутата. Як взагалі можна "припускати" без жодних фактів чи доказів, що хтось скоїв злочин і заявляти про це у публічному просторі,

– сказав Литвиненко.

А на своїй офіційній сторінці у Facebook він вітає українців з Днем гідності та свободи:

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