В Раде предлагают оплачиваемый "мини-декрет" для пап

В украинском парламенте зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в статью 17 Закона Украины "Об отпусках". Согласно документу, мужчины смогут брать 10-дневный оплачиваемый отпуск после рождения ребенка.

Как говорится в сопроводительных документах, авторы проекта закона, в частности, внесли такие изменения:

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– после слов "в связи с беременностью и родами" появились такие "и рождением ребенка";

– законопроект получил еще одну часть:

"В связи с рождением ребенка, отцу, который находится в браке с матерью ребенка, на основании свидетельства о рождении предоставляется оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней".

По словам авторов, это позволит отцу проводить первое время после рождения ребенка с семьей, а также будет способствовать уходу за новорожденным. Кроме того, по мнению парламентариев, отец легко сможет адаптироваться к ситуации, возникшей после рождения ребенка.

Такой шаг они объясняют тем, что Украина, согласно результатам исследования международной организации Save the Children, находится на 78 месте среди стран мира по уровню материнского комфорта. В то же время такой отпуск мужчины законно могут получать в Норвегии, Исландии, Великобритании и Португалии.

"Таким образом, законодательство этих стран способствует, чтобы оба родители находились с ребенком в первые месяцы его жизни. Учитывая вышеизложенное, есть необходимость на законодательном уровне обеспечить доступность мужчинам на получение десятидневного оплачиваемого отпуска в связи с рождением ребенка", – говорят депутаты.

Основной же целью документа является "совершенствование инструментов семейной политики для обеспечения доступности равных возможностей ухода за новорожденным ребенком".

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Также известно, что его авторами стали Оксана Билозир, Виктор Кривенко, Валерия Заружко, Иван Спорыш, Леонид Емец, Геннадия Кривошея, Владимир Шкварилюк, Виталий Корчик, Елена Ледовских, Оксана Юринец, Игорь Шурма, Павел Кишкар, Юрий Соловей.