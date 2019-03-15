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      У Раді пропонують оплачуваний "міні-декрет" для татусів

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      В Україні зареєстрували законопроект щодо 10-денного оплачуваного декрету для татусів
      В Україні зареєстрували законопроект щодо 10-денного оплачуваного декрету для татусів / Соцмережі

      В українському парламенті зареєстрували законопроект "Про внесення змін до статті 17 Закону України "Про відпустки". Відповідно до документу, чоловіки матимуть змогу брати 10-денну оплачувану відпустку після народження дитини.

      Як мовиться у супровідних документах, автори проекту закону, зокрема, внесли такі зміни:

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      – після слів "у зв’язку з вагітністю та пологами" з’явилися такі "та народженням дитини";

      – законопроект отримав ще одну частину:

      "У зв'язку з народженням дитини, батькові, який перебуває у шлюбі з матір'ю дитини, на підставі свідоцтва про народження надається оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів".

      За словами авторів, це дозволить батьку проводити перший час після народження дитини з сім’єю, а також сприятиме догляду за новонародженим. Крім того, на думку парламентарів, батько легко зможе адаптуватися до ситуацію, що виникла після народження дитини.

      Такий крок вони пояснюють тим, що Україна, відповідно до результатів дослідження міжнародної організації Save the Children, перебуває на 78 місці серед країн світу за рівнем материнського комфорту. Водночас таку відпустку чоловіки законно можуть отримувати у Норвегії, Ісландії, Великобританії та Португалії.

      "Таким чином, законодавство цих країн сприяє, щоб обидва батьки перебували з дитиною в перші місяці його життя. Зважаючи на вищевикладене, є необхідність на законодавчому рівні забезпечити доступність чоловікам на отримання десятиденної оплачуваної відпустки у зв’язку з народженням дитини", – кажуть депутати.

      Основною ж метою документу є "вдосконалення інструментів сімейної політики для забезпечення доступності рівних можливостей догляду за новонародженою дитиною".

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      Також відомо, що його авторами стали Оксана Білозір, Віктор Кривенко, Валерія Заружко, Іван Спориш, Леонід Ємець, Геннадія Кривошея, Володимир Шкварилюк, Віталій Корчик, Олена Ледовських, Оксана Юринець, Ігор Шурма, Павло Кишкар, Юрій Соловей.

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      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Діти і неповнолітні Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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