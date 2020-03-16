В Раде предлагают остановить общественный транспорт и сделать его почасовым

В комитете по вопросам здоровья нации Верховной Рады предложили остановить общественный транспорт и сделать его по часам.

Об этом заявил глава комитета Михаил Радуцкий во время согласительного совета в понедельник, 16 марта. Это постановление планируется рассмотреть на внеочередном заседании Верховной Рады 16 марта.

Актуально Рада соберется на внеочередное заседание из-за коронавируса: детали

Также Радуцкий призвал существенно ужесточить уголовную ответственность за несоблюдение правил карантина в Украине.

Внимание! В Киеве решили пока не ограничивать пользование общественным транспортом, но просят киевлян не передвигаться по городу без крайней необходимости.

Мэр Киева Виталий Кличко попросил киевлян не передвигаться по городу без крайней необходимости. По его словам, весь общественный транспорт обрабатывается дезинфицирующими средствами несколько раз в день. Он также призвал пассажиров метро ездить в масках.

Ранее министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил о необходимости провести внеочередное заседание Верховной Рады, чтобы принять законопроект о мерах борьбы с коронавирусом.

Он подчеркнул, что власть должна защитить Украину от эпидемии и минимизировать возможность распространения инфекции.

Законопроект о борьбе с коронавирусом: основное