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      У Раді пропонують зупинити громадський транспорт і зробити його погодинним

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      Радуцький пропонує обмежети рух громадського транспорту / УП

      У комітеті з питань здоров'я нації Верховної Ради запропонували зупинити громадський транспорт і зробити його по годинах.

      Про це заявив глава комітету Михайло Радуцький під час погоджувальної ради у понеділок, 16 березня. Цю постанову планують розглянути на позачерговому засіданні Верховної Ради 16 березня.

      Актуально Рада збереться на позачергове засідання через коронавірус: деталі

      Також Радуцький закликав суттєво посилити кримінальну відповідальність за недотримання правил карантину в Україні.

      Увага!  У Києві вирішили поки не обмежувати користування громадським транспортом, але просять киян не пересуватися містом без крайньої потреби. 

      Мер Києва Віталій Кличко попросив киян не пересуватися містом без нагальної потреби. За його словами, увесь громадський транспорт обробляється дезинфікуючими засобами кілька разів на день. Він також закликав пасажирів метро їздити у масках.

      Раніше міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець заявив про необхідність провести позачергове засідання Верховної Ради, щоб ухвалити законопроєкт про заходи боротьби з коронавірусом.

      Він наголосив, що влада повинна захистити України від епідемії та мінімізувати можливість розповсюдження інфекції.

      Законопроєкт про боротьбу з коронавірусом: основне

      • Спрощення процедури закупівлі товарів, робіт та послуг для запобігання та боротьби з коронавірусом;
      • За прогнозом МОЗ, це дозволить пришвидшити процес закупівлі засобів, індивідуального захисту та тест-систем;
      • Можливість працівникам виконувати роботу з дому;
      • Заборону на проведення масових заходів на понад 200 осіб;
      • Заборону на проведення заходів державного нагляду та контролю під час карантину через коронавірус;
      • Посилення контролю в'їзду та виїзду на територію України;
      • Чіткий алгоритм примусової ізоляції та самоізоляції та відповідальності за недотримання карантину.
      Коронавірус в Італії: від хвороби померли понад тисяча людей
      сьогодні
      Автор: Емал Набі
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Карантин в Україні 2020 Новини політики Михайло Радуцький Транспорт
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