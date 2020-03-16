У Раді пропонують зупинити громадський транспорт і зробити його погодинним

У комітеті з питань здоров'я нації Верховної Ради запропонували зупинити громадський транспорт і зробити його по годинах.

Про це заявив глава комітету Михайло Радуцький під час погоджувальної ради у понеділок, 16 березня. Цю постанову планують розглянути на позачерговому засіданні Верховної Ради 16 березня.

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Також Радуцький закликав суттєво посилити кримінальну відповідальність за недотримання правил карантину в Україні.

Увага! У Києві вирішили поки не обмежувати користування громадським транспортом, але просять киян не пересуватися містом без крайньої потреби.

Мер Києва Віталій Кличко попросив киян не пересуватися містом без нагальної потреби. За його словами, увесь громадський транспорт обробляється дезинфікуючими засобами кілька разів на день. Він також закликав пасажирів метро їздити у масках.

Раніше міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець заявив про необхідність провести позачергове засідання Верховної Ради, щоб ухвалити законопроєкт про заходи боротьби з коронавірусом.

Він наголосив, що влада повинна захистити України від епідемії та мінімізувати можливість розповсюдження інфекції.

Законопроєкт про боротьбу з коронавірусом: основне