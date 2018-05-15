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В Раде приняли законопроект об авторском праве: что он предусматривает

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Во вторник, 15 мая, народные депутаты приняли законопроект об авторском праве. Таким образом парламент урегулировал законодательство в сфере интеллектуальной собственности.

Теперь компании, которые управляют интеллектуальной собственностью, должны платить за каждое использование произведения (песня, клип, видеоролик и т.п.) автору, передает корреспондент 24 канала в прямом эфире.

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Отметим, что таких компаний в Украине 19.

Из-за отсутствия урегулирования в этой сфере за прошлый год организации за использование интеллектуальной собственности получили только 80 миллионов гривен, хотя должны были получить около 80 миллионов долларов.

Наконец мы признали, что интеллектуальная собственность – это такой же продукт, и он должен быть защищен,
– прокомментировал нардеп от БПП Александр Спиваковский.

Напомним, что парламент Януковича в 2011 году отменил нормы относительно авторских прав, поэтому компании пользовались чужими произведениями, не платя за это их авторам. Таким образом в Украине развивалась так называемая пиратская деятельность.

Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что принятый законопроект приравнивает защиту авторских прав в Украине к европейским стандартам.

Но для того, чтобы законопроект вступил в силу в полной мере, депутаты еще должны принять закон об авторских и смежных правах. 15 мая этого не произошло. Нардепы отправили документ на доработку.

Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Законопроект
Источник: 24 Канал
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