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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

В Раді ухвалили законопроект про авторське право: що він передбачає

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У вівторок, 15 травня, народні депутати ухвалили законопроект про авторське право. Таким чином парламент врегулював законодавство у сфері інтелектуальної власності.

Тепер компанії, які управляють інтелектуальною власністю, мають сплачувати за кожне використання твору (пісня, кліп, відеоролик тощо) автору, передає кореспондентка 24 Каналу у прямому ефірі. 

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Зазначимо, що таких компаній в Україні 19. 

Через відсутність врегулювання у цій сфері за минулий рік організації за використання інтелектуальної власності отримали лише 80 мільйонів гривень, хоча мали отримати близько 80 мільйонів доларів. 

Нарешті ми визнали, що інтелектуальна власність – це такий же продукт, і він має бути захищений,
– прокоментував нардеп від БПП Олександр Співаковський.

Нагадаємо, що парламент часів Януковича у 2011 році скасував норми щодо авторських прав, тож компанії користувалися чужими творами, не сплачуючи за це їхнім авторам. Таким чином в Україні розвивалась так звана піратська діяльність.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман наголосив, що ухвалений законопроект прирівнює захист авторських прав в Україні до європейських стандартів. 

Але для того, щоб законопроект набув чинності у повній мірі, депутати ще мають ухвалити закон про авторські та суміжні права. 15 травня цього не відбулось. Нардепи відправили документ на доопрацювання. 

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Законопроект
Джерело: 24 Канал
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