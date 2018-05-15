В Раді ухвалили законопроект про авторське право: що він передбачає

У вівторок, 15 травня, народні депутати ухвалили законопроект про авторське право. Таким чином парламент врегулював законодавство у сфері інтелектуальної власності.

Тепер компанії, які управляють інтелектуальною власністю, мають сплачувати за кожне використання твору (пісня, кліп, відеоролик тощо) автору, передає кореспондентка 24 Каналу у прямому ефірі.

Читайте також: Нардепи підписали подання до Конституційного суду про незаконність обрання Луценка генпрокурором

Зазначимо, що таких компаній в Україні 19.

Через відсутність врегулювання у цій сфері за минулий рік організації за використання інтелектуальної власності отримали лише 80 мільйонів гривень, хоча мали отримати близько 80 мільйонів доларів.

Нарешті ми визнали, що інтелектуальна власність – це такий же продукт, і він має бути захищений,

– прокоментував нардеп від БПП Олександр Співаковський.

Нагадаємо, що парламент часів Януковича у 2011 році скасував норми щодо авторських прав, тож компанії користувалися чужими творами, не сплачуючи за це їхнім авторам. Таким чином в Україні розвивалась так звана піратська діяльність.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман наголосив, що ухвалений законопроект прирівнює захист авторських прав в Україні до європейських стандартів.

Але для того, щоб законопроект набув чинності у повній мірі, депутати ще мають ухвалити закон про авторські та суміжні права. 15 травня цього не відбулось. Нардепи відправили документ на доопрацювання.