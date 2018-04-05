В Раде проголосовали за переименование десантных войск

В Верховной Раде народные избранники приняли закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам обороны десантно-штурмовых войск". Следовательно, теперь название "Высокомобильные десантные войска ВСУ" изменено на "Десантно-штурмовые войска".

За такое решение проголосовали 236 народных депутатов.

Парламентарії #Рада8 ухвалили Закон "Про внесення змін до деяких законів України з питань оборони щодо десантно-штурмових військ".

#ЗП7330 змінено назву роду військ з Високомобільних десантних військ на Десантно-штурмові війська pic.twitter.com/FHBCKpLbG6 — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 5 квітня 2018 р.

В пояснительной записке говорится, что такие изменения в названии обусловлены событиями, связанными с оккупацией вооруженными силами Российской Федерации части территории Украины, что "повлекло негативное отношение личного состава и ветеранов-десантников к названию ВДВ (высокомобильные десантные войска) одновременно с ВДВ (воздушно-десантные войска) страны-агрессора".

Учитывая указанное, представляется целесообразным изменить название Высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины на Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины,

– указано в сообщении.

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Соответствующий закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.