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В Раде проголосовали за переименование десантных войск

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В Раде проголосовали за переименование десантных войск
В Раде проголосовали за переименование десантных войск / Фото из открытых источников

В Верховной Раде народные избранники приняли закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам обороны десантно-штурмовых войск". Следовательно, теперь название "Высокомобильные десантные войска ВСУ" изменено на "Десантно-штурмовые войска".

За такое решение проголосовали 236 народных депутатов.

В пояснительной записке говорится, что такие изменения в названии обусловлены событиями, связанными с оккупацией вооруженными силами Российской Федерации части территории Украины, что "повлекло негативное отношение личного состава и ветеранов-десантников к названию ВДВ (высокомобильные десантные войска) одновременно с ВДВ (воздушно-десантные войска) страны-агрессора".

Учитывая указанное, представляется целесообразным изменить название Высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины на Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины,
– указано в сообщении.

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Соответствующий закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Верховная Рада
Источник: 24 Канал
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