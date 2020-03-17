В Раде рассмотрят оборонный заказ по видеосвязи

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности рассмотрит вопрос государственного оборонного заказа в режиме видеоконференции из-за карантина в связи с коронавирусом в Украине. Другие комитеты будут собирать без приглашенных на заседание.

"Комитет национальной безопасности и обороны – там идет срочный вопрос государственного оборонного заказа. Мы будем работать в режиме видеоконференции. Члены комитета соберутся на улице Садовой, но сейчас запрещено видеть запрашиваемых...", – рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Он отметил, что комитету необходимо запросить Минобороны, Госпогранслужбы и других силовиков.

"И там вся информация происходит совершенно секретно. Мы обратились в Службу Госспецсвязи, они установили нам специальное оборудование, чтобы контактировать. Мы будем работать в таком режиме", – добавил Арахамия.

Как работает Рада в период карантина?

17 марта Рада проголосовала за работу парламента исключительно в комитетах до 3 апреля. В частности, нардепы внесли изменения в календарный план проведения третьей сессии Рады. Так, на следующей неделе запланировано внеочередное заседание парламента. В случае форс-мажора это заседание могут провести и на этой неделе.



Запреты в Украине на период действия карантина / Инфографика 24 канала