13:37
17 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кремлевские колдуны против коронавируса. Рогозин и дама его сердца
      Вєсті Кремля
      23:08, 16 марта
      Вести.UA: Гордон поборет коронавирус. Трещина в “Слуге народа”
      Вєсті.UA
      19:52, 16 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Раде рассмотрят оборонный заказ по видеосвязи

      - Читати новину українською

      Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности рассмотрит вопрос государственного оборонного заказа в режиме видеоконференции из-за карантина в связи с коронавирусом в Украине. Другие комитеты будут собирать без приглашенных на заседание.

      "Комитет национальной безопасности и обороны – там идет срочный вопрос государственного оборонного заказа. Мы будем работать в режиме видеоконференции. Члены комитета соберутся на улице Садовой, но сейчас запрещено видеть запрашиваемых...", – рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

      Важно Рада приняла законопроект О противодействии коронавирусу: текст

      Он отметил, что комитету необходимо запросить Минобороны, Госпогранслужбы и других силовиков.

      "И там вся информация происходит совершенно секретно. Мы обратились в Службу Госспецсвязи, они установили нам специальное оборудование, чтобы контактировать. Мы будем работать в таком режиме", – добавил Арахамия.

      Как работает Рада в период карантина?
      17 марта Рада проголосовала за работу парламента исключительно в комитетах до 3 апреля. В частности, нардепы внесли изменения в календарный план проведения третьей сессии Рады. Так, на следующей неделе запланировано внеочередное заседание парламента. В случае форс-мажора это заседание могут провести и на этой неделе.


      Запреты в Украине на период действия карантина / Инфографика 24 канала

      Выходные дни в марте 2020: какие праздничные дни ожидают украинцев
      сегодня
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Міністерство оборони України Верховная Рада Давид Арахамия Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:13 1,5 миллиарда на дорогах: кто и как монополизирует рынок техосмотра авто
      сегодня , 12:00 Коронавирус: как люди ведут себя во время пандемии
      Анна Маляр
      16 марта , 21:47 IPO 2020. Инвестиционные возможности
      16 марта , 14:00 Старое авто или новое в кредит: что выгоднее
      сегодня , 10:36 Ирина Венедиктова стала генпрокурором: что о ней известно
      Вероніка Климська
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук