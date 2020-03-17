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      У Раді розглянуть оборонне замовлення через відеозв’язок

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      У Раді розглянуть оборонне замовлення у режимі відеоконференції / 24 канал

      Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки розгляне питання державного оборонного замовлення у режимі відеоконференції через карантин у зв'язку з коронавірусом в Україні. Інші комітети збиратимуть без запрошених на засідання.

      "Комітет національної безпеки та оборони – там йде термінове питання державного оборонного замовлення. Ми будемо працювати в режимі відеоконференції. Члени комітету зберуться на вулиці Садовій, але зараз заборонено бачити запрошуваних…", – розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

      Важливо Рада ухвалила законопроєкт щодо протидії коронавірусу: текст

      Він наголосив, що комітету необхідно запросити Міноборони, Держприкордонслужбу та інших силовиків.

      "І там вся інформація відбувається цілком таємно. Ми звернулись до Служби Держспецзв'язку, вони встановили нам спеціальне обладнання, щоб контактувати. Ми будемо працювати в такому режимі", – додав Арахамія.

      Як працює Рада в період карантину? 17 березня Рада проголосувала за роботу парламенту виключно в комітетах до 3 квітня. Зокрема, нардепи внесли зміни до календарного плану проведення третьої сесії Ради. Так, наступного тижня заплановане позачергове засідання парламенту. У разі форс-мажору це засідання можуть провести і на цьому тижні.


      Заборони в Україні на період дії карантину / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
      сьогодні
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Міністерство оборони України Карантин в Україні 2020 Верховна Рада Давид Арахамія Новини України Новини політики
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