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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА
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      Рада змінила порядок роботи під час карантину: деталі

      -
      Рада змінила порядок роботи через коронавірус / Пресслужба Кабміну

      Народні депутати змінили порядок роботи Верховної Ради під час карантину в Україні через коронавірус з 17 березня до 3 квітня. За це рішення проголосували 358 депутатів

      Проєкт постанови №3218 підтримали депутатів парламенту. Автори постанови  11 народних обранців, серед яких і глава Ради Дмитро Разумков.

      Зверніть увагу Законопроєкт про коронавірус: за умисне зараження передбачено 8 років в’язниці

      З 17 березня до 3 квітня депутати працюватимуть у в комітетах, комісіях та депутатських фракціях.

      У разі, якщо карантин в Україні продовжать, то депутати і надалі працюватимуть у комітетах. При цьому для вирішення невідкладних питань спікер Ради може скликати позачергове засідання парламенту.

      Усі заплановані парламентські слухання, які мали відбутися 8 та 25 березня, 8 та 15 квітня, 18 травня 2020 року перенесли на четверту сесію Верховної Ради України.

      Окрім того, у разі введення надзвичайного стану в Україні, журналістів допускатимуть до Верховної Ради лише після отримання додаткової акредитаційної картки. Умови і порядок видачі картки визначає Дмитро Разумков.

      Що відомо про карантин в Україні?Загалом карантин в Україні триватиме щонайменше з 12 березня до 3 квітня.

      Наразі підтверджено 7 випадків захворювання на коронавірус. Одна із хворих, 71-річна жителька Житомирської області, померла. Інші 4 випадки зареєстровані у Чернівецькій області, ще 2 у Києві.

      16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 17 березня припиняється авіасполучення.

      коронавірус карантин україна обмеження
      Які обмеження пропонують українцям через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Верховна Рада Коронавірус в Україні Новини політики Карантин в Україні 2020 Законодавство
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