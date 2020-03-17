Рада змінила порядок роботи під час карантину: деталі

Народні депутати змінили порядок роботи Верховної Ради під час карантину в Україні через коронавірус з 17 березня до 3 квітня. За це рішення проголосували 358 депутатів

Проєкт постанови №3218 підтримали депутатів парламенту. Автори постанови – 11 народних обранців, серед яких і глава Ради Дмитро Разумков.

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З 17 березня до 3 квітня депутати працюватимуть у в комітетах, комісіях та депутатських фракціях.

У разі, якщо карантин в Україні продовжать, то депутати і надалі працюватимуть у комітетах. При цьому для вирішення невідкладних питань спікер Ради може скликати позачергове засідання парламенту.

Усі заплановані парламентські слухання, які мали відбутися 8 та 25 березня, 8 та 15 квітня, 18 травня 2020 року перенесли на четверту сесію Верховної Ради України.

Окрім того, у разі введення надзвичайного стану в Україні, журналістів допускатимуть до Верховної Ради лише після отримання додаткової акредитаційної картки. Умови і порядок видачі картки визначає Дмитро Разумков.

Що відомо про карантин в Україні?Загалом карантин в Україні триватиме щонайменше з 12 березня до 3 квітня.



Наразі підтверджено 7 випадків захворювання на коронавірус. Одна із хворих, 71-річна жителька Житомирської області, померла. Інші 4 випадки зареєстровані у Чернівецькій області, ще 2 у Києві.



16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 17 березня припиняється авіасполучення.



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