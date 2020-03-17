Рада изменила порядок работы во время карантина: детали

Народные депутаты изменили порядок работы Верховной Рады во время карантина в Украине из-за коронавируса с 17 марта до 3 апреля.

Проект постановления №3218 поддержали депутаты парламента. Авторы постановления – 11 народных избранников, среди которых и глава Рады Дмитрий Разумков.

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С 17 марта по 3 апреля депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и депутатских фракциях.

В случае, если карантин в Украине продолжат, то депутаты и в дальнейшем будут работать в комитетах. При этом для решения неотложных вопросов спикер Рады может созвать внеочередное заседание парламента.

Все запланированные парламентские слушания, которые должны были состояться 8 и 25 марта, 8 и 15 апреля, 18 мая 2020 года перенесли на четвертую сессию Верховной Рады Украины.

Кроме того, в случае введения чрезвычайного положения в Украине, журналистов допустят в Верховную Раду только после получения дополнительной аккредитационной карточки. Условия и порядок выдачи карточки определяет Дмитрий Разумков.

Что известно о карантине в Украине?

В общем карантин в Украине продлится минимум с 12 марта до 3 апреля.



Сейчас подтверждено 7 случаев заболевания коронавирусом. Одна из больных, 71-летняя жительница Житомирской области, умерла. Остальные 4 случая зарегистрированы в Черновицкой области, еще 2 в Киеве.



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