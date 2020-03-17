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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА

      Рада змінила календарний план сесії через карантин

      -
      Верховна Рада / 24 канал

      Нардепи проголосували за зміни у календарному плані проведення третьої сесії Верховної Ради. Так, упродовж карантину, що триватиме в Україні, як мінімум до 3 квітня, парламентарі лише вестимуть роботу по комітетах.

      За відповідне рішення проголосували… народних депутатів.

      Актуально: Законопроєкт про коронавірус: за умисне зараження передбачено 8 років в’язниці

      Як працюватиме Верховна Рада України в березні – квітні 2020 року:

      • Тиждень з 16 по 20 березня: 17, 18, 19, 20 березня – робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах);
      • Тиждень з 23 по 27 березня – робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах);
      • Тиждень з 30 березня по 3 квітня – робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).

      Такі зміни запровадили через суворі карантинні заходи, що введені в Україні через поширення Covid-19. 

      Що відомо про карантин в Україні?Загалом карантин в Україні триватиме щонайменше з 12 березня до 3 квітня.

      Наразі підтверджено 7 випадків захворювання на коронавірус. Є 2 летальних випадки: померла 71-річна жителька Житомирської області, а також – жінка, у якої була підозра на інфекцію. Остання лікувалася у Чернівцях. 

      16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 17 березня припиняється авіасполучення.

      Окрім того, скасовані міжміські пасажирські залізничні, авіа та автобусні перевезення. 

      Коронавірус в Україні: Telegram бот, онлайн карта та ґаджети для захисту
      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Верховна Рада Коронавірус в Україні Новини політики Карантин в Україні 2020
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