Рада змінила календарний план сесії через карантин

Нардепи проголосували за зміни у календарному плані проведення третьої сесії Верховної Ради. Так, упродовж карантину, що триватиме в Україні, як мінімум до 3 квітня, парламентарі лише вестимуть роботу по комітетах.

За відповідне рішення проголосували… народних депутатів.

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Як працюватиме Верховна Рада України в березні – квітні 2020 року:

Тиждень з 16 по 20 березня: 17, 18, 19, 20 березня – робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах);

Тиждень з 23 по 27 березня – робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах);

Тиждень з 30 березня по 3 квітня – робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).

Такі зміни запровадили через суворі карантинні заходи, що введені в Україні через поширення Covid-19.

Що відомо про карантин в Україні?Загалом карантин в Україні триватиме щонайменше з 12 березня до 3 квітня.



Наразі підтверджено 7 випадків захворювання на коронавірус. Є 2 летальних випадки: померла 71-річна жителька Житомирської області, а також – жінка, у якої була підозра на інфекцію. Остання лікувалася у Чернівцях.



16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 17 березня припиняється авіасполучення.



Окрім того, скасовані міжміські пасажирські залізничні, авіа та автобусні перевезення.