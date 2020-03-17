Рада изменила календарный план сессии из-за карантина

Нардепы проголосовали за изменения в календарном плане проведения третьей сессии Верховной Рады. Так, в течение карантина, который продлится в Украине, как минимум до 3 апреля, депутаты будут вести работу по комитетам.

За соответствующее решение проголосовали 359 народных депутатов.

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Как будет работать Верховная Рада Украины в марте – апреле 2020 года:

Неделя с 16 по 20 марта: 17, 18, 19, 20 марта – работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах);

Неделя с 23 по 27 марта – работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах);

Неделя с 30 марта по 3 апреля – работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

Такие изменения ввели из-за строгих карантинных мер, введенных в Украине из-за распространения Covid-19.

Что известно о карантине в Украине? В общем карантин в Украине продлится минимум с 12 марта до 3 апреля.



Сейчас подтверждено 7 случаев заболевания коронавирусом. Есть 2 летальных случая: умерла 71-летняя жительница Житомирской области, а также – женщина, у которой было подозрение на инфекцию. Последняя лечилась в Черновцах.



16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, а с 17 марта прекращается авиасообщение.



Кроме того, отменены междугородние пассажирские железнодорожные, авиа и автобусные перевозки.