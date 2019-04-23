В Раде собирают подписи за отставку Парубия: фото
Народный депутат из партии "Видродження" Валерий Писаренко начал сбор подписей за отставку главы Верховной Рады Андрея Парубия.
Писаренко у себя на Facebook-странице написал, что "пришло время завершить эпоху беззакония, несправедливости и безнаказанности".
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Писаренко добавил, что эти действия не означают его работу с командой Владимира Зеленского, а "просто пора".
ЦИК подсчитала 100% голосов во втором туре президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%.
Однако, такая инициатива может быть связана с нежеланием некоторых депутатов, в том числе Писаренко, принимать законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", пишет "Укринформ".
Писаренко уже выдали подписные листы. И есть большая вероятность, что ему удастся собрать 150 голосов для вынесения этого вопроса на рассмотрение. Более того, они могут собрать и 226 голосов за отставку Парубия. Свои голоса готовы отдать "Видродження", "Воля народа",
– отметил собеседник агентства.
Несмотря на то, что сейчас в парламенте продолжается рассмотрение законопроекта о языке и прерывать его нельзя, то, возможно, голосование за отставку Парубия может произойти уже в этот четверг.
Собеседник добавил, что Писаренко, скорее всего, будет представителем Зеленского в парламенте.
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